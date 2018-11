Modne buty na zimę: trendy 2018/19

W tym sezonie rządzą buty z wysoką cholewą. Wśród propozycji projektantów znalazły się kozaki, botki i sportowe timberki. Jednak tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę, jest ich kolorystyka. Tej zimy warto sięgnąć po nieco odważniejsze odcienie i oryginalne dodatki.

Nie ma miejsca na nudę

Co sezon mamy do czynienia z nowościami promowanymi przez popularne domy mody. Zmieniające się trendy nie omijają również obuwia. W końcu to właśnie buty są dopełnieniem każdej stylizacji. Sprawiają, że nasz strój staje się spójniejszy i ciekawszy. Te, które nosimy zimą, muszą być przede wszystkim ciepłe i odporne na wilgoć. W tym celu najlepiej sprawdza się wysoka cholewka. Zapobiega przedostawaniu się deszczu i śniegu do wnętrza buta. Oprócz tego sprawia, że noga jest o wiele stabilniejsza. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w te dni, gdy chodniki stają się śliskie i oblodzone.

Szukając butów, stajemy też przed wyborem wysokości i kształtu obcasa. Wśród aktualnych propozycji producentów znajdziemy buty całkowicie płaskie, na szpilce, oraz na wygodnym słupku. Warto pamiętać, że to właśnie maksymalny komfort jest tym, czego powinniśmy oczekiwać od idealnego, zimowego obuwia. Projektanci doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego wśród najmodniejszych propozycji na zimę 2018/2019 znajdziemy głównie buty z wysoką cholewą, grubą podeszwą i na słupkowych obcasach. Fasony w tym roku będą dość nietypowe. Na sklepowych półkach dostępne są modele z wąskimi noskami, bardzo długimi cholewami i wyrazistymi, odważnymi ozdobnikami.

Botki i kozaki niezmiennie na topie

Kolorystyka ma być mocna. Buty powinny przyciągać wzrok, zwracać uwagę. Dlatego na wybiegach rządzą modele zdobione, zarówno cekinami, ćwiekami, haftami, jak i nitami, wstążkami, czy błyszczącymi aplikacjami. Tutaj nie ma miejsca na skromność i nudę. Buty mają być dominującym elementem każdej stylizacji. Oczywiście w tej roli najlepiej sprawdzają się wysokie kozaki i klasyczne botki. W przypadku kozaków pożądane są zwłaszcza te przywodzące na myśl lata 70., czyli z mocno zaokrąglonym noskiem. Ważne, aby były jak najdłuższe, najlepiej za kolano. Takie modele świetnie komponują się z krótkimi sukienkami i obcisłymi spodniami. W tym roku warto polować na kozaki w mocnych odcieniach wojskowej zieleni, zmysłowego bordo i rudego brązu.

Kolejnym nieśmiertelnym, zimowym trendem są zamszowe i skórzane botki. Wygodne, sięgające za kostkę, występują w wielu fasonach i kolorach, dzięki czemu dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie. Dom mody Lanvin promuje obecnie modele sznurowane, wyposażone w ozdobny pasek. Popularne będą również botki z połyskiem, metaliczne i w nieco sportowym stylu. Kolejnym, interesującym trendem są nietypowe obcasy, np. teksturowane. Ciekawe, odważne zdobienia to prawdziwy must-have najbliższych miesięcy. Właśnie dlatego mile widziane są modele z wyrazistymi klamrami, wstążkami zamiast sznurówek, okuciami, ćwiekami, cyrkoniami, czy srebrnymi aplikacjami. Takie botki w okazyjnych cenach możemy znaleźć przede wszystkim w sklepie internetowym sprzedających buty - brilu.pl.

Timberki – wersja na sportowo

Jeżeli szukamy czegoś na mroźniejsze dni, czegoś, co zapewni wygodę i zabezpieczy przed upadkiem na śliskiej powierzchni, postawmy na timberki. Ich fason jest wzorowany na butach popularnej marki Timberland. Idealnie sprawdzają się podczas trudnych warunków pogodowych, kiedy nasz komfort i ocieplenie zyskują na znaczeniu. Bez modnych timberków nie obejdzie się żadna miejska stylizacja. Pasują do strojów casualowych, codziennych, a także do ubrań sportowych. Posiadają mocną, grubą, protektorową podeszwę. W ten sposób zapewniają maksymalną wygodę noszenia i sprawdzają się niezależnie od pogody. W tym roku warto sięgnąć po modele utrzymane w klasycznej kolorystyce, np. jasnobrązowe, a także te w odcieniach szarości i pastelowego różu.