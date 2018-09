Wesele 2018/2019 - wybierz motyw przewodni!

Planujecie ślub w nadchodzącym sezonie? Zastanawiacie się nad motywem przewodnim wesela, który pozwoli Wam spiąć całą imprezę w spójną całość? Zerknijcie do naszego poradnika. Wybierając motyw bądź kolor dominujący rozważcie, co Wam obydwojgu podoba się najbardziej, w jakich klimatach czujecie się najlepiej, a następnie dopasujcie wstępne propozycje do wystroju sali i pory roku, w której odbędzie się przyjęcie. Skorzystajcie z naszych porad!

Pudrem oprószone

Subtelne pudrowe kolory – róż, fiolet, seledyn, przełamane bielą lub beżem to doskonały pomysł na wiosenne wesele. Kolory będą idealnie współgrały z utrzymaną w jasnej tonacji salą bądź ślubnym przyjęciem organizowanym w ogrodzie. Na stole nie może zabraknąć żywych kwiatów – polecamy piwonie, hortensje, tulipany, goździki czy pachnący groszek w subtelnym różowym kolorze. Możecie także wybrać kwiaty sztucznie barwione – występują niemal w każdym kolorze. Jako przełamanie białej monotonii wnętrza świetnie sprawdzą się girlandy – wykorzystajcie kawałki powieszanego pod sufitem tiulu w kolorach zgodnych z motywem przewodnim wesela. Pudrowe dodatki to doskonały wybór dla par, które marzą o romantycznym weselu i cenią subtelne dekoracje.

Greenery – zielono mi!

Co powiecie na soczystą zieleń? Ten nieoczywisty kolor pięknie komponuje się jako motyw przewodni wesela. Kolor greenery został okrzyknięty kolorem roku 2017, jednak mimo wszystko nadal cieszy się ogromną popularnością i chętnie wybierany jest przez młode pary. Greeenery to nie tylko oryginalny, ale także bardzo elegancki kolor. Dodatki w kolorze soczystej zieleni pięknie wyglądają w jasnych wnętrzach, idealnie przełamują surowość pomieszczeń urządzonych w industrialnym klimacie, dobrze komponują się z ceglastymi ścianami. Jeśli zdecydujecie się na kolor greenery jako dominujący w wystroju sali, pamiętajcie, że nie może zabraknąć naturalnych roślin – bluszczu, paproci. Zamiast klasycznych wazonów z bukietami możecie położyć na stole soczyście zieloną girlandę wykonaną z żywych roślin. Pani młoda zamiast welonu może mieć we włosach wpięty wianek. To doskonały pomysł na przyjęcie ślubne odbywające się wiosną lub latem.

W kolorze dojrzałego wina...

Szukasz czegoś bardziej klasycznego, ale jednocześnie niesztampowego? Co powiesz na kolor dojrzałego wina – piękny, głęboki, burgund marsala? Sprawdzi się zarówno na letnich i wiosennych przyjęciach weselnych, ale także doskonale uzupełni zimowy pejzaż, kontrastując z wszechobecną bielą. Dodatki w kolorze marsala przypadną do gusty zarówno pani, jaki i panu młodemu. Ze względu na intensywność koloru należy zestawiać go ze stonowanymi, jasnymi kolorami – bielą, beżem lub kolorem piaskowym. Jako uzupełnienie dodatków w kolorze marsala doskonale sprawdzą się detale w kolorze złotym bądź perłowym.

Z tęsknoty za Toskanią – wrzosowy krajobraz

Z sentymentem wspominasz wakacje w Toskanii? Marzysz o spacerze po łące pełnej wrzosów bądź lawendy. Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – wszelkie odcienie fioletu są niezwykle modne w tym sezonie. Jeśli organizujecie wesele jesienią możecie zamienić tradycyjny bukiet kwiatów na wiązankę z wrzosów – niebanalna kompozycja będzie oryginalną ozdobą ślubnej stylizacji. Poza bukiecikami z wrzosów na stołach – wybierzcie świece, serwetki bądź szarfy w tym kolorze. Umiar jest wskazany. Doskonałym dopełnieniem wrzosowych dodatków będzie biel, zieleń lub naturalne drewno.

Rudawo-złote wesele w jesiennym klimacie

W tym sezonie niezwykle modne są dodatki w kolorach jesieni - żółcie, pomarańcze, brązy i czerwienie. Wesele inspirowane barwami jesieni spotka się z pewności z aprobatą gości, zwłaszcza jeśli ślub planujecie na wrzesień lub październik. Bukiety kwiatów w ciepłych jesiennych kolorach bądź wiązanki z suszonych traw, do tego jesienne liście i piękne dojrzałe jabłka na stołach. Mnogość czerwonych świec w złotych bądź miedzianych świecznikach wprowadzą wszystkich weselników w doskonały nastrój.

