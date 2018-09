Liczy się każdy włos, czyli kilka słów o rewolucyjnym przeszczepie włosów Smart Graft

Czy istnieje skuteczny sposób na walkę z łysieniem? Odpowiedź na to pytanie, z różnym skutkiem, od wielu lat starają się znaleźć specjaliści medycyny, kosmetologii i wielu innych dziedzin. Niedawno jednak na rynku medycznym pojawiło się rozwiązanie, które pozwoliło osiągnąć naprawdę spektakularne efekty w leczeniu skutków łysienia.

nim rewolucyjny przeszczep włosów Smart Graft, który można wykonać w warszawskiej Klinice Miracki. To przełomowa metoda transplantacji włosów, zarówno pod względem procedury zabiegowej, jak i uzyskanych efektów końcowych. Wraz z doktorem Krzysztofem Mirackim z Kliniki Miracki wyjaśniamy, na czym polega rewolucja w leczeniu łysienia przy pomocy tego systemu!

Tradycyjny i nowoczesny przeszczep włosów

Przeszczep włosów nie jest nową metodą walki ze skutkami łysienia - lekarze dokonują retransplantacji włosów z powodzeniem od wielu lat, choć efekty tego zabiegu nie zawsze pozwalały osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Tradycyjny przeszczep włosów, metodą paskową, stanowi dość skomplikowany i inwazyjny zabieg chirurgiczny o bolesnym przebiegu, który naraża pacjenta na podłużną bliznę z tyłu głowy, a przy tym często nie idealny rezultat końcowy. Wycięcie skóry wydłużało proces gojenia się po zabiegu, a tym samym sprawiało, że całkowity okres rekonwalescencji był dla pacjenta uciążliwy i mało komfortowy. W odróżnieniu od przeszczepu metodą paskową, najnowszy system do przeszczepu włosów metodą pobierania i przeszczepiania pojedynczych mieszków włosowych ( FUE ) Smart Graft stanowi małoinwazyjny i niemal bezbolesny zabieg, który pozwala szybko i bezpiecznie zapewnić pacjentowi powrót naturalnego, gęstego oraz równomiernie rozmieszczonego owłosienia.

Smart Graft - liczy się każdy włos

Smart Graft to system stworzony przez lekarzy, inżynierów i naukowców, który pozwala na przywrócenie gęstego owłosienia w sposób szybki, skuteczny i bezpieczny. To metoda, dla której każdy włos pacjenta jest na wagę złota. Co dokładnie mamy przez to na myśli? Specyfikę działania systemu zagęszczania włosów Smart Graft przedstawił nam doktor Krzysztof Miracki, który jako pierwszy specjalista medycyny estetycznej w Polsce zaproponował swoim pacjentom zabieg transplantacji włosów właśnie tym rewolucyjnym urządzeniem.

,,Przeszczep włosów systemem Smart Graft wykonywany jest metodą FUE, która w odróżnieniu od starszych metod, pozwala na przeszczepianie pojedynczych zespołów mieszkowych. System został wyposażony w zaawansowaną i wspomaganą elektrycznie głowicę zabiegową z zestawem mikroskopijnych ostrzy, pobierającą pojedyncze zespoły mieszkowe, w których znajduje się od 1 do 4 mieszków włosowych. Pobrane grafty są automatycznie przesyłane do sterylnych komór, w których implanty włosów mają zapewnione optymalne warunki do momentu ich przeszczepienia w wybrane miejsce. W sterylnych komorach urządzenia Smart Graft włosy ulegają odpowiedniemu nawilżeniu i utrzymują prawidłową temperaturę, co sprawia, że poziom przeżywalności włosów po przeszczepie wzrasta aż do 98%. To wynik, którego nie są w stanie zaoferować żadne inne systemy transplantacji włosów” - tłumaczy doktor Miracki.

Naturalne efekty zagęszczenia włosów

System przeszczepu włosów Smart Graft zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na mało inwazyjny przebieg czy jego trwałość, lecz także naturalne efekty, których uzyskanie przy pomocy starszych metod transplantacyjnych było właściwie niemożliwe. W przypadku systemu Smart Graft linia przeszczepionych włosów nie odróżnia się od pozostałej części fryzury i jest nie do rozpoznania przez osoby postronne. Dzięki niskiej inwazyjności zabieg nie pozostawia na skórze szpecących blizn, które mogłyby zdradzać przeprowadzenie przeszczepu.

Smart Graft to odpowiedź na problemy pacjentów z łysieniem androgenowym, pourazowym, po napromieniowaniu, oparzeniach czy stanach zapalnych. Doskonale sprawdza się przy walce z łysieniem na czubku głowy i zakolami, jak również przerzedzeniem włosów na całej powierzchni głowy. Przy pomocy systemu Smart Graft możliwe jest także zagęszczenie brwi, rzęs czy męskiego zarostu.

Więcej informacji na temat innowacyjnego przeszczepu włosów systemem Smart Graft znajdziesz na stronie: https://klinikamiracki.pl/zabieg/smartgraft-przeszczep-wlosow/

