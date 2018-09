Jakie żelazko wybrać? Parowe? Z generatorem pary? Stację pary?

Jakie powinniśmy wybrać: lekkie żelazko przenośne czy może większe żelazko z generatorem pary? Żelazko to inwestycja nieunikniona: dziś żadne gospodarstwo domowe nie może bez niego funkcjonować. Czy dobre żelazko do prasowania koszul to żelazko parowe? Jakie opinie mają żelazka ceramiczne? Podsumowując: jakie żelazko kupić?

mało kto zdaje sobie sprawę jaką rewolucją technologiczną było wprowadzenie na rynek pierwszego parowego żelazka; stało się to w 1926 r. (za: Kornai, 2009). Kiedyś korzystały z niego głównie panie; dziś zmiany społeczne sprawiły, że również mężczyźni przyznają się do regularnego stosowania żelazka (za: Czernecka, 2014).

Żelazko stało się obowiązkowym sprzętem w domu. Również wiele zakładów pracy wymienia je jako niezbędnik (za: Żegleń, 2006). Nic dziwnego: coraz większą wagę przywiązujemy do własnego wyglądu.

Blogerka Perfekcyjna w Domu zauważa, że warto zadbać o to, by ubrania miały w szafie dostateczną ilość miejsca; nie zmienia to jednak faktu, że spora część z nas, ze względu na warunki lokalowe, musi ograniczyć się do ciasnego składania bluzek i spodni na małych półkach.

Pomięte ubrania nie wyglądają estetycznie, warto zainwestować w dobre żelazko z generatorem pary – umożliwi nie tylko dokładne, ale i szybkie prasowanie ubrań. Często bowiem to właśnie na czasie najbardziej nam zależy.

Rodzaje żelazek

Na poniższej grafice przedstawiono podstawowy podział urządzeń do prasowania ubrań, są to: żelazka bezprzewodowe, suche, parowe, stacje pary z generatorem, steamery, żelazka turystyczne oraz żelazka systemowe.

Najlepsze żelazko parowe – jak wybrać żelazko, które nie przypala?

Według specjalistów, dobrze dobrane żelazko z generatorem pary to zupełnie inna jakość dbania o własną garderobę (za: joulenka.pl). Dobre żelazko pomoże nam zadbać o każdy materiał i każdy rodzaj tkaniny – możemy uprasować nim nawet kocyk minky.

Na co jednak zwrócić uwagę przy kupowaniu żelazka? Jakie żelazko do domu byłoby najlepsze?

l Obecność generatora pary to obecnie wręcz must have każdego żelazka – zdradza Kinga, która prowadzi blog Perfekcyjna w Domu. To zupełnie inna jakość prasowania.

l Wiele osób docenia opcję prasowania pionowego – zwłaszcza w przypadku wygładzania sukienek lub garniturów. To duże ułatwienie; czasami bowiem podczas prasowania na małej poziomej powierzchni jeszcze bardziej mniemy ubranie, zamiast doprowadzić je do porządku!

Przeczytaj wywiad, który przeprowadziła Kinga Petrus z właścicielką żelazka z generatorem pary: http://perfekcyjnawdomu.pl/zelazko-z-generatorem-pary-po-pol-roku-uzytkowania-opinia-i-obserwacje/

Żelazko ze stacją pary, z generatorem pary, nie musi być duże!

Właściciele małych mieszkań doceniają kompaktowe rozmiary żelazka parowego, przez co nie było im dane skorzystać z dobrodziejstw stacji pary. Wbrew pozorom, żelazko ze stacją parową nie musi być wielkie, na rynku znajduje się naprawdę wiele modeli do wyboru. Przełomowym rozwiązaniem wydaje się być Braun CareStyle Compact, który dzięki kompaktowej konstrukcji i podstawie mieszczącej się na kartce A4, może być przechowywany nawet w małej szafce.

Stopa żelazka – czemu jest tak ważna? Z jaką stopą wybrać żelazko?

Stopka żelazka to ta jego część, którą przesuwamy po tkaninie. Nic więc dziwnego, że jest najważniejszą jego częścią – tak dla skuteczności prasowania, jak i dla bezpieczeństwa tkaniny. Ma również duże znacznie dla wygody samego prasującego – mała stopka raczej nie skróci nam czasu pracy, podczas gdy zbyt dużą ciężko będzie manewrować. Zarówno wytrzymałość sprzętu, jak i jakość prasowania bezpośrednio zależy od materiału, z jakiego zrobiona jest stopa żelazka.

Jakie są jej rodzaje?

Stopa żelazka może być:

* stalowa,

* ceramiczna,

* szafirowa

* lub eloksalowa.

Każda podstawa jest aluminiowa; ponieważ jednak aluminium szybko się rysuje i uszkadza, zazwyczaj pokryta jest dodatkowym materiałem. Częściej pojawiają się stopy stalowe, które bardzo szybko się nagrzewają; dzięki temu, urządzenie jest gotowe do pracy w kilka chwil.Stopy stalowe mają też jednak swoje wady.

Stalowa stopa żelazka

Stopy stalowe są relatywnie mało odporne na uszkodzenia. Często do zarysowania dochodzi nawet po wpływem kontaktu z guzikiem czy zamkiem błyskawicznym. Inną ich wadą jest to, że mogą uszkodzić delikatne tkaniny, przypalając je. To mało praktyczne rozwiązanie.

Eloksalowa stopa żelazka

Z uwagi na powyższe częściej sięga się po żelazka ze stopą eloksalową, o wiele bardziej odporną na zarysowania i uszkodzenia niż tradycyjna stopa stalowa. Powłoka eloksalowa wykonana jest ze stopu metali. Nie wpływa to na wagę żelazka – jest poręczne i łatwe do uniesienia. Powłoka nie ulega korozji ani nie uszkadza delikatnych materiałów; do tego, charakteryzuje się dobrym poślizgiem, co znacząco ułatwia pracę.

Ceramiczna stopa żelazka

Powłoka ceramiczna jest trwała i odporna na uszkodzenia. Nie pozwoli się zarysować ani guzikom ani metalowym suwakom; co więcej, da sobie również radę z tkaninami o niejednorodnej fakturze. Nadaje się także do tkanin gładkich. Żelazka ceramiczne posiadają system jednolitej dystrybucji ciepła, dzięki czemu samo żelazko parowe szybko się nagrzewa, a sam efekt prasowania jest o wiele lepszy. Pozwala to również uniknąć przypaleń i uszkodzeń samej stopy żelazka.

Jakie żelazko kupić? Wybierając stację pary zwróć uwagę na kształt stopy żelazka

Wbrew pozorom, nie tylko powłoka stopy żelazka wpływa na jakość prasowania. Ważny jest również jej kształt. Najlepsza stopka żelazka parowego to taka, która ma zaokrąglone krawędzie i ścięte ścianki; taką bowiem najłatwiej się manewruje. To bardzo ułatwia prasowanie problematycznych miejsc w danej części garderoby: okolic zamków błyskawicznych, guzików, plis, falbanek, zaszewek czy kieszeni.

Swobodne obracanie generatorem pary to ważna cecha przy wyborze, jeśli nie mamy zbyt wiele miejsca w pokoju, by rozstawić deskę do prasowania.

Kolejna istotna rzecz w przypadku stopki żelazka to ilość otworów parowych na jej powierzchni. Według specjalistów, powinno ich być co najmniej pięćdziesiąt. Zwróćmy uwagę, czy miejsca na wyrzut pary znajdują się również przy czubku stopy żelazka parowego – dzięki ich obecności, łatwiej będzie nam zaprasować trudno dostępne miejsca.

Regularne rozmieszczenie otworów parowych na całej powierzchni umożliwia lepszą jakość efektów prasowania.

Jeszcze jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest nakładka na stopę żelazka - dzięki jej dostępności, można skorzystać z pełnej mocy żelazka, bez obaw o uszkodzenie tkaniny. Są także wersje do tkanin trudnych (na przykład satyny czy jedwabiu), a także do ubrań czarnych, zapobiegające ich blaknięciu i wyświecaniu.

Dobre żelazko parowe – opinie. Jakie żelazko z generatorem pary polecają specjaliści?

W sieci dostępne są listy rankingowe, które ułatwią nam wybranie żelazka parowego idealnie pod nasze wymagania:

https://www2.braunhousehold.com/pl-pl/jak-dbac-o-ubrania/najlepsze-zelazko-z-generatorem-pary-braun-ranking-zelazek-2018

Możemy również zerknąć na opinie blogerów. O tym, jak ważny jest dobry dobór żelazka, przekonała się między innymi Joanna z Wyrwane z Kontekstu, która poleca generator pary Braun (https://www.wyrwanezkontekstu.pl/rzeczy/generator-pary-braun/). Krótki test niekorzystania z żelazka okazał się koszmarem!

Generatory pary polecają też:

* Niebałaganka

* czy Łukasz Podliński

* oraz Hal Kozłowska ze Szkoły.

Najważniejsze by dopasować model do własnych oczekiwań i potrzeb – dziś mamy ułatwione zadanie ze względu na bogatą ofertę typów generatorów pary. Znani producenci to (kolejność alfabetyczna): Ariete, Blaupunkt, Bosch, Braun, Camry, Clatronic, Grundig, Karcher, Philips, Siemens, Tefal, Tristar.

Z dobrze dobranym żelazkiem parowym nawet nienawidzący prasowania szybko przekonają się, jak szybkie, łatwe i przyjemne może być to zajęcie!

Źródła:

* http://szkoladam.pl/zelazko-z-generatorem-pary-jak-dbac-o-ubrania-z-braun-carestyle-7-test/

* https://www.podlinski.net/zelazko-generatorem-pary-warto/

* http://niebalaganka.pl/generator-pary-braun/

* https://www.joulenka.pl/jaki-generator-pary-rzecz-ktora-wyniesie-twoje-szycie-poziom-wyzej/

* https://www.wyrwanezkontekstu.pl/rzeczy/generator-pary-braun/

* http://perfekcyjnawdomu.pl/jakie-zelazko-z-generatorem-pary/

* https://www2.braunhousehold.com/pl-pl/products/prasowanie/zelazka-z-generatorem-pary

* Żegleń, Z. Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341 [04]. Z3. 01.

* Kornai, J. (2009). Innowacje i dynamika. Zależności pomiędzy systemami a postępem technologicznym. Zarządzanie Publiczne, 4, 5-37.

* Czernecka, J. (pod red. Olejarz, M) Emancypantki i nieudacznicy? Medialny obraz singli i singielek, a ich rzeczywiste odniesienia. Dyskursy Młodych Naukowców, UZ, Zielona Góra, 2014.

ARTYKUŁY POWIĄZANE