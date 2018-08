Smart shopping w sieci

Zakupy przez internet cieszą się wśród Polaków coraz większym powodzeniem – już ponad połowa internautów deklaruje zakupy online . Dynamicznie rozwijająca się branża e-commerce w Polsce rok do roku notuje dwucyfrowe wzrosty i nie widać by ta tendencja miała w najbliższych latach zmaleć.

Szacuje się, że do końca 2018 roku wartość całego rynku e-commerce sięgnie blisko 45 mld zł, a za 4 lata co druga złotówka wydana przez Polaków będzie pochodzić z e-handlu. Za co pokochaliśmy sieć? Za dostępność i komfort oferowanych rozwiązań.

Przyjemność z zakupów

Czym kieruje się konsument decydując o zrobieniu zakupów przez internet? Przede wszystkim wygodą oraz oszczędnością czasu i pieniędzy. Tylko tam, przez 24h na dobę, ma możliwość zakupu niemal każdej rzeczy – godziny funkcjonowania sklepów nie istnieją. W sieci najczęściej sięgamy po towary z takich kategorii jak moda, uroda, elektronika i wyposażenie domu[1]. Najczęściej zamawiamy produkty o małych i średnich gabarytach: książki, płyty, kosmetyki czy akcesoria. Opcja zakupów w domowym zaciszu jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla osób pragnących bez kolejek dokonać szybkich zakupów do domu, jak i dla tych, którzy w spokoju oraz bez pośpiechu potrzebują spędzić więcej czasu na zapoznanie się z każdym jednym produktem przed jego zakupem.

Oszczędność, która sama przychodzi

Naturalnym jest, że robiąc zakupy szukamy okazji by móc zaoszczędzić, dlatego nierzadko przed wejściem do hipermarketu staranne przeglądamy gazetki promocyjne, korzystamy z kart lojalnościowych lub wybieramy produkty w pakietach typu 2+1 gratis. Przy codziennych zakupach już zaledwie po tygodniu jesteśmy w stanie odczuć dużą oszczędność dla domowego budżetu, jaką niesie za sobą taki smart shopping. Co więcej, nawet osoby, które sporadycznie stosują tego typu rozwiązania zakupowe, są w stanie wskazać odniesione konkretne korzyści finansowe. jak efektywnie oszczędzać podczas zakupów online?

Kilka dni temu Allegro, polska platforma e-commerce, wystartowała z nową, rewolucyjną usługą Allegro Smart!, dzięki której przy jednorazowej opłacie w wysokości 49 zł można otrzymać darmową dostawę oraz zwroty aż 365 przesyłek w ciągu roku. Klienci, którzy zakupią nową usługę mogą już na starcie wybierać spośród ok. 30 milionów ofert dostępnych w serwisie - w tym z około 9 mln ofert w kategorii Książki, kultura i rozrywka, 7 milionów w kategorii Elektronika, 4 miliony w Modzie, 2 miliony w kategorii Dziecko i 3 miliony w kategorii Motoryzacja.

Warto zauważyć, że Allegro Smart! skierowane jest nie tylko do osób, które przez internet kupują niemal codziennie. Ogrom oszczędności jakie niesie ze sobą ta nowa usługa odczują w pełni także ci klienci, którzy zakupów online dokonują bardzo sporadycznie, nawet rzadziej niż raz w miesiącu, bowiem jej koszt zwraca się już po 7 zamówieniach!

