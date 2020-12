Polscy skoczkowie myślą o walce o Złotego Orła

Plan Polaków na środę, dzień wolny od turniejowych skoków, był prosty: śniadanie w ośrodku Mutter-Kind-Kurheim „Marianne", rano kolejne testy koronawirusowe wszystkich uczestników turnieju (te najbardziej wiarygodne – typu PCR), następnie wczesny obiad i po nim wyjazd do Ga-Pa.

Wyniki testów wstępnie obiecywano na godz. 13, potem koło 18 (nie były znane do chwili zamknięcia tego wydania „Rz"), więc pożegnanie z wydziałem zdrowia powiatu Oberallgäu nie było czułe, ale nikt się nie spodziewał powtórki z zamieszania i stresów podobnych do tych sprzed konkursu otwarcia. Wiadomością dnia było więc to, że Philipp Aschenwald zachował premię 5000 euro za wygranie w Oberstdorfie unieważnionych kwalifikacji.