69. TCS: Czas na normalność

Decydujące znaczenie miały wyniki badania próbek pobranych w poniedziałkowy wieczór (wyniki przyszły we wtorek rano), skoro i one ponownie dały wyniki negatywne u całej 16-osobowej polskiej ekipy, to argumenty za utrzymaniem zakazu startów Klemensa Murańki, Kamila Stocha i spółki – wreszcie upadły.