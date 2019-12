Turniej Czterech Skoczni: Pierwsze kwalifikacje dla Krafta

Polska reprezentacja spisała się w kwalifikacjach poprawnie, miejsca od dziewiątego do trzydziestego dają powody do czekania na pierwszy konkurs z pewną nadzieją. Dodatkowe przesłanki do umiarkowanego optymizmu dały niezłe próby Żyły, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego podczas treningowego powitania ze skocznią Schattenberg.

Poniżej dalsza część artykułu