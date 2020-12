69. TCS: Jeden zakażony – drużyna nie skacze

W poniedziałkowe południe organizatorzy 69. TCS wysłali do mediów oficjalny komunikat następującej treści:

Klemens Murańka miał pozytywny wynik obowiązkowego testu PCR zleconego przez organizatorów turnieju w niedzielę, 27 grudnia. Jego pozostali koledzy z drużyny mieli wyniki negatywne, ale należeli do pierwszej grupy kontaktów, co oznacza, że albo przebywali z Murańką twarzą w twarz dłużej, niż 15 minut ewentualnie przebywali z nim w zamkniętym pomieszczeniu lub w pojeździe dłużej niż 30 minut.

Okres kwarantanny polskich skoczkow narciarskich i ekipy wsparcia nie został jeszcze określony. – Obecnie oczekujemy na wyniki kolejnych testów. Zakładając, że będą negatywne, widzimy szansę na to, by Polacy w przyszłości dołączyli do uczestników turnieju – dodał Florian Stern".