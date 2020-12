Turniej Czterech Skoczni. Polacy chyba jednak skoczą

Serial sportowo-medyczny, jaki zafundowali kibicom skoków narciarskich organizatorzy z Oberstdorfu, niemiecki sanepid i działacze Międzynarodowej Federacji Narciarskiej podczas rozpoczęcia 69. Turnieju Czterech Skoczni trwa. W poniedziałkowy wieczór, chwilę po kwalifikacjach na Schattenbergschanze, nastąpił kolejny nagły zwrot akcji: drugi test Klemensa Murańki w Niemczech dał wynik negatywny, zatem pojawiła się możliwość nadzwyczajnego powrotu Polaków do udziału w zawodach we wtorek.

Murańka wedle pierwszych informacji miał już zbierać się do powrotu do kraju w specjalnej karetce, ale karetka się nie pojawi. Wiadomo, że niemieckie służby sanitarne zdecydowały się przeprowadzić następny, już trzeci test Polaków. Próbki zostały pobrane w poniedziałkowy wieczór – wyniki znane będą we wtorek do 10 rano.