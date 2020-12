Skoki w Wiśle. Mistrzostwa jednej serii

Mistrzostwa mężczyzn, wciśnięte z powodu pandemii przed święta, nie przyniosły wielu wrażeń – przeszkadzał zbyt silny i zmienny wiatr oraz deszcz, co spowodowało także opóźnienie rywalizacji.

Pozytywne emocje przyniósł w zasadzie tylko jeden skok, oddał go aspirujący do drużyny wysyłanej na zawody Pucharu Świata Tomasz Pilch – 136 m to była odległość nieosiągalna dla innych. Drugi po pierwszej serii Dawid Kubacki skoczył 10 m bliżej, trzeci Andrzej Stękała 8,5 m.