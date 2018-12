Skoki w Engelbergu: Żyła znów na podium

Puchar Świata ma nowego zwycięzcę, na Gross-Titlis Schanze po raz pierwszy wygrał Niemiec Karl Geiger. Piotr Żyła był drugi, Kamil Stoch dziewiąty

Sobotnia pogoda w Engelbergu nieco się zmieniła – wiatr, choć niezbyt gwałtowny, zaczął wiać zdecydowanie w plecy skoczków. W tych warunkach zmieniła się także hierarchia – zawody wygrał, ku niemieckiej radości, Karl Geiger, przed odpornym na wszelkie zawirowania pogody Żyłą i Austriakiem Danielem Huberem.

Bez podmuchów pod narty słabiej skakała w Englebergu większość Norwegów (wyjątek: Johann Andre Forfang), niemal połowa reprezentacji Niemiec, nieco gorzej poradził sobie także lider PŚ, Japończyk Ryoyu Kabayashi, który po raz pierwszy tej zimy nie stanął na podium.

Konkurs dobrze się oglądało. Pierwsza seria dała prowadzenie zwycięzcy z Wisły – Rosjanin Jewgienij Klimow efektownie przypomniał o swoich przewagach osiągając 136,5 m. Tuż za nim był Piotr Żyła (134 m w świetnym stylu). Polak wciąż mało mówi, ale daleko skacze, ta przemiana naprawdę wygląda na opłacalną.

Kolejne pozycje zajmowali Niemcy Stephan Leyhe i Karl Geiger przedzieleni przez Austriaka Daniela Hubera. Daniel Kubacki był szósty, Kamil Stoch jedenasty, polska drużyna poniosła jedną stratę – odpadł Jakub Wolny.

Decydujące skoki drugiej serii zaczęły się od ładnej próby Stocha – 133 m dało polskiemu skoczkowi chwilowe prowadzenie. Polaka zmienił Ryoyu Kobayashi, ale 135 m to było stanowczo za mało, by myśleć o sukcesie. Kubacki skoczył znacznie mniej i stracił pozycję w pierwszej dziesiątce.

Skok Geigera – 141 m, okazał się zdecydowanie najlepszy, rywale próbowali dorównać, ale nikt, także Piotr Żyła, nie przekroczył dumnej granicy 140 m. Wcześniej próbował lecieć daleko rekordzista Gross-Titlis Schanze Domen Prevc (dwa lata temu uzyskał 144 m), tym razem poleciał 138 m, ale po lądowaniu sam się podciął, upadł (bez groźnych konsekwencji dla zdrowia) i na awans nie mógł liczyć.

Dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce, norma początku sezonu została zachowana. Prowadzenie w Pucharze Narodów też zostało utrzymane. Maciej Kot po raz drugi tej zimy zdobył punkty pucharowe – to również powód do małego optymizmu. Pecha miał jednak Stefan Hula – zakwalifikował się do drugiej serii, w której było 31 skoczków (dwóch z końca miało identyczne noty). Polak popsuł drugi skok i zajął 31. miejsce – żadnego punktu PŚ zatem nie dostał.

Klasyfikację sobotniego konkursu zamknęli Severin Freund i Noriaki Kasai. Sławni skoczkowie mają powody, by się usprawiedliwić – Niemiec to rekonwalescent, Japończyk korzysta z praw legendy i kieruje karierą jak chce. Powrót Petera Prevca do akcji też wyglądał umiarkowanie dobrze. Słoweński mistrz nie awansował do finałowej serii – był 35. Widzieć słabość tej trójki jednak trochę przykro.

Drugi konkurs na szwajcarskiej skoczni zaplanowano w niedzielę o 14.15, kwalifkacje zaczną się o 12.45. Transmisje w TVP 1 i Eurosporcie 1.

> PŚ w Engelbergu

I konkurs: 1. K. Geiger (Niemcy) 302,0 (135 i 141); 2. P. Żyła (Polska) 297,3 (134 i 136); 3. D. Huber (Austria) 295,5 (135 i 138,5); 4. J. A. Forfang (Norwegia) 295,3 (133,5 i 138); 5. J. Klimow (Rosja) 294,6 (136,5 i 134); 6. S. Leyhe (Niemcy) 293,9 (135 i 135,5); 7. R. Kobayashi (Japonia) 289,9 (130 i 135); 8. S. Kraft (Austria) 289,6 (129,5 i 137); 9. K. Stoch (Polska) 288,3 (129 i 133); 10. M. Hayboeck (Austria) 286,4 (124 i 137,5);...13. D. Kubacki 280,1 (129 i 130); 26. M. Kot 256,7 (128,5 i 122,5); 31. S. Hula 250,0 (125,5 i 122,5); 41. J. Wolny (wszyscy Polska) 121,6 (119).

Klasyfikacja PŚ: 1. Kobayashi 456; 2. Żyła 365; 3. Stoch i Forfang po 305; 5. Geiger 277; 6. Leyhe 231; 7. Klimow 206; 8. A. Wellinger (Niemcy) 191; 9. R. Johansson (Norwegia) i T. Zajc (Słowenia) po 166;...14. Kubacki 109; 24. Wolny 52; 33. Hula 21; 45. Kot 7.

Puchar Narodów: 1. Polska 1259; 2. Niemcy 1193; 3. Japonia 816; 4. Austria 651; 5. Norwegia 605; 6. Słowenia 517; 7. Rosja 375; 8. Szwajcaria 269; 9. Czechy 182; 10. Finlandia 116.

