PŚ w Klingenthal: Kwalifikacje dla Stefana Krafta

Przykrą przygodę miał także norweski lider PŚ – Daniel Andre Tande. Przed pierwszym skokiem treningowym, już na górze skoczni został uderzony w kostkę inną nartą, noga zaczęła puchnąć. Skok wykonał, potem trzeba było okładów z lodu by doprowadzić kostkę do pewnej sprawności. Udało się, choć próba kwalifikacyjna wyglądała siłą rzeczy skromnie – tylko 117 m i 44. miejsce. Do niedzieli może uraz się zagoi, a właściwie do soboty, bo Tande został zgłoszony do rywalizacji drużynowej.