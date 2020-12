MŚ w lotach: Złoto dla Geigera, duma Horngachera

W sobotę po południu na Letalnicy wiele się działo, poza tym, że nie dało się zmienić kolejności na podium ustalonej w piątek po dwóch seriach. Co więcej, po pierwszej sobotniej serii klasyfikacja całej pierwszej dziesiątki niemal nie drgnęła, jedynie Andrzej Stękała awansował z dziesiątego na dziewiąte miejsce, tuż za Piotra Żyłę i Kamila Stocha, przed Jewgienija Klimowa.

Geiger wytrzymał presję, uzyskał wprawdzie 231,5 m, sporo mniej od Norwega, lecz przeliczniki i przewaga Niemca wystarczyła na 0,5 pkt. końcowej przewagi, można rzec, że wygrał o 42 cm. Trener Horngacher może być dumny, potwierdził, nie pierwszy raz, że ma oko do takich odkryć.

Polacy, mocno osadzeni we trzech w pierwszej dziesiątce, mieli za duże straty, by je odrobić drugiego dnia. Najlepiej ze skoczków Michala Doležala spisał się Żyła, ale nawet jego pełne optymizmu próby nie oznaczały strefy bliskiej medalom. Był siódmy, za nim Stoch, niespełniony w próbie zdobycia ostatniego trofeum brakującego do dumnego zestawu: mistrz olimpijski, mistrz świata, zdobywca Pucharu Świata, mistrz Turnieju Czterech Skoczni i mistrz turnieju Raw Air. Problemy z plecami miał Dawid Kubacki, ale po pracy fizjoterapeuty dał radę skakać, choć raczej z rezerwą.