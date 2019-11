Polacy kochają skoki narciarskie

Zawody w skokach narciarskich przyciągają miliony kibiców. To radosne, sportowe święto, podczas którego Polacy wielokrotnie mieli powody do dumy. Sukcesy naszej kadry niewątpliwie wzbudzają pozytywne emocje. Chcemy być ich częścią i napędzać zawodników do kolejnych wygranych – mówi Jarosław Wittstock, wiceprezes Grupy LOTOS, o współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim.

Jak wyniki polskich skoczków przekładają się na wizerunek marki LOTOS? Poniżej dalsza część artykułu

Jesteśmy szczęśliwi, że Polacy pokazują swoją siłę na arenie międzynarodowej. Pokazaliśmy światu, że jesteśmy mocni indywidualnie i drużynowo. Szczególnie cenimy tę zespołowość i wiemy, że trzeba wspólnie dążyć do najwyższych celów. Polscy kibice z pewnością dostrzegają, że LOTOS i skoczkowie to jedna drużyna. Wiedzą, że NAJ nie bierze się znikąd. Ubiegły sezon Pucharu Świata mężczyzn przyciągał średnio około 5 milionów widzów przed telewizorami. Bardzo budujące jest móc usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego z tysięcy gardeł pod Krokwią. Warto też zauważyć, że w okresie zimowym skoki to naprawdę największe sportowe wydarzenie. Nasza długoletnia obecność w narciarskim świecie budzi zaufanie u trenerów i zawodników.

Współpracujecie z PZN od lat. Wasza kooperacja to długofalowy i konsekwentny projekt. Umowa sponsorska jest bardzo szeroka.

Rzeczywiście, nasza współpraca to nie tylko krótkofalowy sponsoring. Zgodnie z aktualnym kontraktem Grupa LOTOS będzie przez kolejne cztery lata Generalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w skokach narciarskich, Generalnym Sponsorem Polskiego Narciarstwa oraz Sponsorem Głównym konkursów Pucharu Świata w Wiśle i Zakopanem. Jesteśmy razem od 17 lat. Tak długa przygoda sponsorska na polskim rynku to unikat. Narciarstwo to sport, którego mecenasem jesteśmy najdłużej. Wierzymy, że wybraliśmy dobrą drogę.

Był taki czas, że Polskę ogarnęła małyszomania. Wszyscy zastanawiali się, czy polskie skoki doczekają się następców Adama Małysza. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że zarówno PZN, jak i LOTOS bardzo pozytywnie zdały ten egzamin.

Adam Małysz pięknie rozpropagował skoki w naszym kraju. On ma duży dystans do siebie, a w swoich wypowiedziach żartował nawet, że młodzi już go nie potrzebują, bo mają Kamila Stocha i innych mistrzów. Współpracę z LOTOSEM docenił sam prezes Apoloniusz Tajner, który powiedział, że stabilizacja w sporcie jest bardzo ważna. Były momenty, kiedy sukcesów było nieco mniej. LOTOS pokazuje, że zawsze trzeba walczyć do końca i mierzyć wysoko. Pojawił się Kamil Stoch, który jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem olimpijskim. Polacy, od kiedy ich wspieramy, zdobyli kilkanaście medali olimpijskich. Narciarze zdobywali wszystkie możliwe prestiżowe tytuły, takie jak Kryształowa Kula czy pierwsze miejsce w Tour de ski. Obecnie widać zdolne nowe pokolenie, które z pewnością dostarczy nam wielu wrażeń i patriotycznych uniesień.

Dlaczego tak ważne jest dla was wspieranie młodzieży?

Bardzo ważna jest praca u podstaw. Jeżeli młody zdolny człowiek widzi sukcesy Kamila Stocha i chce być taki jak on, to czeka go jeszcze daleka droga. Czasami największy sportowy diament wymaga oszlifowania. Nie każdą rodzinę stać także na korzystanie z treningów i profesjonalny sprzęt. Niejednokrotnie wybitni sportowcy pochodzą z mniej zamożnych rodzin i małych miejscowości. Dla nich profesjonalna kariera to wiele wyrzeczeń. LOTOS chce takim osobom pomagać. Ufundowaliśmy już kilkaset kombinezonów narciarskich, kompletów nart skokowych z wiązaniami oraz kasków. Realizujemy Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej o nazwie „Szukamy Następców Mistrza". Wychowankami tego projektu są m.in. Dawid Kubacki czy Maciej Kot. To także 20 rocznych stypendiów w wysokości 1800 złotych miesięcznie co roku przyznawanych najlepszym klubowym trenerom narciarstwa klasycznego w naszym kraju. To także społeczny program, który realnie zwiększa dostępność różnych dyscyplin narciarstwa. Zwiększa również ich popularność. Obserwujemy, że wzrasta liczba młodych sportowców trenujących skoki narciarskie i kombinację norweską. Aktywność fizyczna kształtuje w młodych ludziach charakter i poprawia ich stan zdrowia. W ramach programu organizowany jest też światowy turniej LOTOS Cup.

Powiedzmy coś więcej o tym turnieju. Dlaczego zdecydowaliście się utworzyć LOTOS Cup?

Żaden trening nie da zawodnikowi tyle doświadczenia, co profesjonalne zawody. Sportowa rywalizacja i zwiększona koncentracja z pewnością zaprocentują w przyszłości. Zwycięzcy otrzymują wspaniałe nagrody i stypendia. Dzięki temu szkoleniowcy mają też większy wybór wśród zawodników. Z roku na rok w turnieju bierze też udział więcej zagranicznych skoczków. Światowi trenerzy chwalą Polskę za LOTOS Cup, bo widzą, że już za młodu zawodnicy mają szansę na profesjonalne zawody. W każdej edycji bierze udział około 200 młodych skoczków.

Trzeba przyznać, że narciarstwo ma szczęście do wybitnych osobowości, jak choćby Justyna Kowalczyk i Kamil Stoch, którzy są bardzo popularni.

Są też przede wszystkim bardzo lubiani i szanowani. Justyna Kowalczyk to klasyczna sportowa fighterka, która poprzez nadludzki wysiłek łamała kolejne bariery wytrzymałości. Narciarka pochodząca z Limanowej posiada imponujący dorobek medalowy, w tym złote krążki olimpijskie. Z pasją śledziliśmy jej wyścigi, w których o zwycięstwie decydowały ostatnie metry. Kamil Stoch to wielki patriota, który jest ambasadorem Polski na świecie. Pokazuje olbrzymi szacunek dla barw narodowych i regionu, z którego pochodzi. To piękna postawa, którą LOTOS również chce promować. Zarówno Justyna Kowalczyk, jak i Kamil Stoch przypominają nam, jak piękne są polskie góry, tradycyjne góralskie stroje i kuchnia. Nie wolno nam zapominać o naszych korzeniach. Mamy nadzieję, że również narciarstwo na stałe wpisało się w DNA polskich gór i Grupy LOTOS.