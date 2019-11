Bal u Małysza

Najważniejszą chwilą pierwszej serii był upadek Piotra Żyły. Sam lot nie zapowiadał kłopotów, ale po lądowaniu polski skoczek wpadł na nierówność, narta podcięła nartę, uderzył mocno w zeskok, krawędź deski trafiła go w czoło, polała się krew. Znieruchomiał. Cisza zapadła na stadionie, ratownicy byli blisko, na szczęście skoczek podniósł się i poszedł samodzielnie do wyjścia.

Wygrał z dużą przewagą. Za nim, z gęstwiny not i przeliczników wyłonili się Anze Lanisek i Kamil Stoch, ułamek punktu przed Ryoyu Kobayashim. Różnice w pierwszej dziesiątce były minimalne. Podium Polaka pieczętowały potężne odgłosy trąb, gdy kolejny skoczek nie dolatywał do zielonej linii. Karl Geiger, zwycięzca kwalifikacji, na końcu też nie doskoczył.

Sobotni konkurs drużynowy wygrali Austriacy. Każdy oddał przynajmniej jeden doskonały skok, Stefan Kraft dwa bardzo dobre. Wystarczyło, by pokonać Norwegów i Polaków. Żyła, Wolny, Stoch i Kubacki wprawdzie prowadzili w połowie rywalizacji, ale widać było, że to jeszcze nie pora na stabilne skoki w warunkach, jakie proponowała kapryśna skocznia w Wiśle-Malince.

Tej zimy w programie PŚ są jeszcze 34 konkursy (29 indywidualnych, 5 drużynowych). Nowość to zawody w lutym w Rumunii, jedyne na skoczni normalnej Trambulina Valea Carbunarii (HS-97). To nagłe zastępstwo za Iron Mountain. Skoki w Transylwanii, nieopodal wspaniałego zamku – to może się spodobać.

Kamil Stoch Trzeci indywidualnie i w drużynie

To były trudne zawody. Przede wszystkim dla sędziów, ale i dla nas. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło, zwłaszcza że upadek Piotrka Żyły nie skończył się gorzej, że nikomu innemu też nic się nie stało w tych zmiennych warunkach. Wydawało mi się, że oddałem dwa co najmniej solidne skoki, ale mam świadomość, że wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Równie dobrze mogłem nie znaleźć się na podium. Każdy wariant był możliwy. Z pierwszego skoku naprawdę byłem przez chwilę zadowolony, nie miałem pojęcia, że wylądowałem poza pierwszą dziesiątką. Drugi skok też był niezły, ale po nim miałem wrażenie, że na wiele nie wystarczy, na pewno nie na awans z 12. na 3. miejsce. Wypadek Piotra widziałem dobrze, wiedziałem, co się dzieje. W takich sytuacjach trzeba się postarać skupić na sobie, na najbliższym zadaniu do wykonania. Nie myśleć o tym, co stało się na dole. Takie skupienie jest trudne, ale już nie jestem taki młody, podobnych sytuacji trochę przeżyłem. Dałem radę. W sumie to jest dla mnie pozytywne, że umiem w takich przypadkach skoncentrować się na zadaniu i polecieć bezpiecznie na zeskok.