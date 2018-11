Stefan Horngacher: Dałem tylko wskazówki

Trener polskich skoczków o przygotowaniach do sezonu. Pierwszy konkurs w sobotę w Wiśle.

"Rzeczpospolita": Rywalizacja o Puchar Świata rozpoczyna się w tym roku rekordowo wcześnie. To dla pana problem?

Stefan Horngacher: Skoki narciarskie bardzo rozwinęły się w ostatnich latach, każdy chciałby mieć u siebie konkurs Pucharu Świata, zgłaszają się kolejni kandydaci. Dla nas nie ma znaczenia, czy zaczniemy tydzień lub dwa wcześniej. Wykorzystaliśmy dobrze okres letnich przygotowań, zrealizowaliśmy nasze założenia. Jestem spokojny.

Ale przygotowania są coraz krótsze, jest mniej czasu na przygotowanie fizyczne, a sezon się wydłuża...

Gdy czasu jest coraz mniej, musimy się koncentrować na tym, by ćwiczyć jak najbardziej efektywnie i mądrze.

Kalendarz jest przeładowany?

Każdy lubi zawody, a nie tylko trenowanie. Oczywiście, kalendarz jest zapełniony, zawodów jest bardzo dużo, więc wymaga to dobrego zarządzania, planowania podróży i treningów tak, by tracić jak najmniej energii. Lubię zawody, od tego jest zima, żeby skakać w konkursach. Czas na trenowanie jest latem. Większa liczba zawodów to także dobra sprawa dla samych skoczków, bo miesiące zimowe to czas, kiedy zarabiają pieniądze.

W tym roku w całej Europie panuje wysoka temperatura.

Dla nas nie ma znaczenia, czy śnieg jest sztuczny czy naturalny, najważniejsze, że w ogóle jest i możemy na nim skakać. Moglibyśmy nawet rozegrać pierwsze zawody na igelicie. W Wiśle są teraz zamontowane tory lodowe, a lądować możemy na plastiku. Damy radę.

Jednak nie trenowaliście w Wiśle ani w Zakopanem, ale pojechaliście do Hinzenbach. Musieliście korygować plany?

To nam nie przeszkadzało. Każdego roku jeździmy do Hinzenbach, gdzie możemy doskonalić technikę. Jest tam nieduża skocznia, prędkości nie są zbyt duże, dzięki temu szlifujemy podstawy. Zawsze przynosiło to dobre rezultaty.

Oczekiwania polskich kibiców są ogromne, nie trzeba panu o tym przypominać...

Nie tylko kibice są wymagający, również sami skoczkowie chcą zacząć jak najlepiej. Mam jednak swój plan i wiem, jak powinien wyglądać początek sezonu. Wyniki będą też zależeć od formy innych reprezentacji. Może być przecież tak, że ktoś skacze bardzo przyzwoicie, a nie wygrywa. Dla mnie najważniejsze nie będą wyniki, ale to, by zacząć sezon w dobrym rytmie. Jeśli każdy ze skoczków zaprezentuje się tak jak podczas treningów, to wszystko powinno być w porządku.

Który moment sezonu będzie najważniejszy?

Tak jak w każdym sezonie ważny będzie Turniej Czterech Skoczni, do tego jest jeszcze turniej Raw Air, który ma bardzo wymagającą formułę. W Seefeld czekają nas mistrzostwa świata, a na koniec każdy spojrzy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Świetnie byłoby mieć wszędzie jednego lub dwóch zawodników w okolicach podium. Ciężko zaplanować kilka szczytów formy, ale chciałbym, żeby moi zawodnicy najlepiej prezentowali się na TCS i mistrzostwach świata.

Wciąż chroni pan zawodników, szuka ciszy medialnej?

Zawsze staram się ich ochronić przed dziennikarzami i kibicami, kiedy to konieczne, czyli w trakcie zawodów i przygotowań. Ustaliliśmy, że udzielamy wywiadów tylko po oddanych skokach, kiedy jest chwila, że zawodnicy mogą się trochę rozluźnić. Organizujemy też konferencje prasowe, gdzie jesteśmy dostępni. W zeszłym roku w Wiśle było trochę za dużo obowiązków medialnych. Musieliśmy zmienić hotel, odciąć się trochę bardziej, wyciszyć.

Zawodnicy nie odbiorą telefonu poza momentami na to wyznaczonymi?

Nikomu niczego nie zakazywałem. Dałem im po prostu wskazówki, co jest dla nich korzystne. Może lepiej odpocząć, niż rozmawiać przez telefon? Sami wiedzą, jak mają postępować.

Od kilku lat pracuje pan z tą samą grupą zawodników. Ta stabilizacja jest dobra czy raczej widzi pan problem, że skoczkowie z kadry B nie naciskają mocniej na liderów?

Mam w tej chwili sześciu świetnych chłopaków. Tak długo, jak będą skakali dobrze, nie ma problemu. Potrzebujemy jednak młodszych, którzy wejdą na najwyższy poziom. Ostatnio kilku skoczków zakończyło kariery, a młodzi potrzebują jeszcze roku lub dwóch, żeby dorównać dzisiejszym asom. Wspólnie z trenerem Maćkiem Maciusiakiem staramy się znaleźć następców. O nazwiskach nie chciałbym jednak mówić, bo to zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko.

Prezes PZN Apoloniusz Tajner powiedział, że jak zawsze przygotowujecie jakieś nowinki techniczne, o których nawet on nie wie wszystkiego.

Każdego roku próbujemy coś poprawić. Przez całe lato testujemy różne rozwiązania, ale postęp dokonuje się małymi krokami. Zobaczymy, co przyniesie zima. Nie chcę mówić o tym zbyt dużo, bo każdy podgląda rywali, szuka nowych materiałów. Ale nie zapomnijmy, że najważniejsi są skoczkowie.

Są coraz starsi?

Tak to wygląda. Kiedy ja startowałem, to po 30. roku życia byłeś naprawdę starym skoczkiem. Teraz jak masz 35 lat albo nawet 40, to możesz rywalizować na najwyższym poziomie. Może chodzi o lepsze metody treningowe, opiekę medyczną. Korzystamy z lepszych materiałów, jest mniej kontuzji i dlatego można skokami cieszyć się dłużej.

Zima 2018/2019 ze skokami narciarskimi Puchar Świata

16–18 listopada: Wisła, indywidualne i drużynowy skocznia HS 134

24–25 listopada: Kuusamo, indywidualne, HS 142

1–2 grudnia: Niżny Tagił, indywidualne, skocznia HS 134

8–9 grudnia: Titisee–Neustadt, drużynowy i indywidualny, HS 142

15–16 grudnia: Engelberg, indywidualne, HS 140

67. Turniej Czterech Skoczni

30 grudnia: Oberstdorf, HS 137

1 stycznia: Garmisch–Partenkirchen, HS 140

4 stycznia: Innsbruck, HS 130

6 stycznia: Bischofshofen HS 140

12–13 stycznia: Predazzo, indywidualne, HS 135

19–20 stycznia: Zakopane, drużynowy i indywidualny, HS 140

26–27 stycznia: Sapporo, indywidualne, HS 137

2–3 lutego: Oberstdorf, loty, HS 235

9–10 lutego: Lahti, drużynowy i indywidualny, HS 130

16–17 lutego: Willingen, indywidualne, HS 145

Turniej Raw Air

9–10 marca: Oslo, drużynowy i indywidualny, HS 134

12 marca: Lillehammer, indywidualny, HS 140

14 marca: Trondheim, indywidualny, HS 140

22–24 marca: Planica, loty, drużynowy i indywidualne, HS 240

Mistrzostwa świata w Seefeld

23 lutego: indywidualny, HS 128, 24 lutego: drużynowy, HS 128

1 marca: indywidualny, HS 108

Transmisje w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie