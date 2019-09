Skoki narciarskie: Polacy postraszyli w Hinzenbach

Jeśli to był test nowinek sprzętowych w kadrze Michala Doležala (wskazywały na nie np. nowe białe buty kilku polskich skoczków), to raczej się udał, jeśli tylko rutynowy sprawdzian formy na igielicie małej austriackiej skoczni, na niespełna dwa miesiące przed startem Pucharu Świata, to też było dobrze.

Oglądający mieli co podziwiać, nawet próby (głównie polskie) zakończone lądowaniem poza granicą 90 m, do tego kolejność po pierwszej serii: pierwszy Kubacki, drugi Kot, trzeci Żyła (plus te buty...) – dawała rywalom do myślenia, może niektórych postraszyła.