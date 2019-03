Loty w Vikersund: Kryzys Kamila Stocha

Konkurs drużynowy w Vikersund wygrali Słoweńcy, Polacy zakończyli rywalizację na czwartym miejscu. O zwycięstwo w turnieju Raw Air walczą już tylko Stefan Kraft i Ryoyu Kobayashi

Konkurs drużynowy na skoczni mamuciej w Vikersund oglądało się dobrze – loty były długie, walka interesująca. Końcowa kolejność: 1. Słowenia, 2. Niemcy, 3. Austria, następnie Polska – jednak trochę zawiodła polskich kibiców, tym bardziej, że początek był bardzo obiecujący: po próbach Piotra Żyły i Jakuba Wolnego, polska czwórka prowadziła.

Poniżej dalsza część artykułu

Gorzej skakali jednak ci teoretycznie lepsi – Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Zwłaszcza forma polskiego mistrza olimpijskiego musiała martwić – Stoch skakał przygaszony, męczył się, zamiast radości dalekiego skakania widać było tylko niemoc.

Pierwszy nieudany skok przeniosł drużynę mocno w dół – na szóste miejsce. Koledzy pomagali w drugiej serii, jak mogli, doprowadzili nawet do awansu na trzecie miejsce po siedmiu seriach, ale na końcu znów – Kamil Stoch w wersji zgaszonej, ledwie 200 m i spadek poza podium. W sobotę lider reprezentacji Polski wymagał pociechy pozostałych, potem, wciąż załamany, ominął dziennikarzy pod skocznią, ale wrócił i kazał przeprosić kibiców, że nie jest w stanie pogadać o konkursie. Może więcej powie w niedzielę.

Słoweńcy cała czwórką skakali równo i daleko, mieli też jednak mocnego przywódcę: najlepszą notę indywidualną konkursu zdobył Domen Prevc. Niedaleko za nim była dwójka, która pozostała w walce o główną nagrodę Raw Air 2019: Stefan Kraft i Ryoyu Kobayashi. Robert Johansson już definitywnie odpadł z tej rywalizacji, ale trzeciego miejsca w turnieju raczej nie straci.

Przed konkursem drużynowym Austriak prowadził przed Japończykiem zaledwie o 6,6 pkt, po pierwszej sobotniej serii różnica nieco zmalała (Ryoyu skoczył 241,5 m – rekord życiowy), ale po drugiej nieco wzrosła – do 8,5 pkt, w dalszym ciągu to niewiele. Johansson traci do Krafta ponad 95 pkt. Na czwartej pozycji pojawił się Markus Eisenbichler, ale ze stratą ponad 150 pkt.

Kubacki utrzymał 6. miejsce w klasyfikacji łącznej Raw Air, Stoch spadł na 11. pozycję, tuż przed Wolnego, który w sobotę miał jednak powody do satysfakcji – dwa razy poprawiał osobisty rekord długości lotu – najpierw 227,5 m, potem 229,5 m. Polska drużyna, mimo nieobecności na podium, wciąż prowadzi w Pucharze Narodów, 370 pkt przed Niemcami.

W niedzielę, jeśli pogoda pozwoli (prognozy nie są pomyślne) czas na wielki finał Raw Air 2019, czyli dwie serie konkursu indywidualnego w Vikersund. Startuje polska czwórka – ta z konkursu drużynowego. Stefan Hula i Paweł Wąsek zakończyli udział w turnieju już w piątek po prologu. Początek zawodów od 17. Transmisje w Eurosporcie 1, TVP 1 i TVP Sport.

> Konkurs drużynowy w Vikersund: 1. Słowenia 1632,9 (A. Semenic 211,5 i 218,5; P. Prevc 215 i 226,5; D. Prevc 232 i 235,5; T. Zajc 218,5 i 219,5); 2. Niemcy 1606,3 (C. Schmid 204,5 i 222; R. Freitag 231 i 231,5; K. Geiger 209,5 i 216; M. Eisenbichler 227 i 223,5); 3. Austria 1562,8 (M. Hayboeck 204,5 i 212,5; P. Aschenwald 220 i 214; D. Huber 196 i 210; S. Kraft 233 i 239,5); 4. Polska 1546,2 (P. Żyła 219,5 i 232; J. Wolny 227,5 i 229,5; D. Kubacki 205 i 217; K. Stoch 202 i 200); 5. Japonia 1530,1 (Y. Sato 208,5 i 207,5; N. Nakamura 200 i 203,5; J. Kobayashi 209 i 206,5; R. Kobayashi 241,5 i 237); 6. Norwegia 1503,6 (J. A. Forfang 219 i 220; A. Fannemel 218 i 210; M. Lindvik 186 i 199,5; R. Johansson 222 i 208,5); 7. Rosja 1341,2; 8. Szwajcaria 1334,6; 9. Finlandia 615,8; 10. Czechy 562,4.

> Klasyfikacja Raw Air (po 13 skokach): 1. Kraft 2015,4 pkt.; 2. R. Kobayashi 2006,9; 3. Johansson 1920,0; 5. Eisenbichler 1862,5; 4. Forfang 1845,0; 6. Kubacki 1790,7; 7. S. Ammann (Szwajcaria) 1780,2; 8. J. Kobayashi 1763,2; 9. Geiger 1759,1; 10. J. Klimow (Rosja) 1753,1; 11. Stoch 1749,8; 12. Wolny 1748,3;... 20. Żyła 1641,7.

> Puchar Narodów: 1. Polska 5289 pkt.; 2. Niemcy 4919; 3. Japonia 4195; 4. Austria 4144; 5. Norwegia 3602; 6. Słowenia 3001; 7. Szwajcaria 1270; 8. Czechy 1056; 9. Rosja 793; 10. Finlandia 327.