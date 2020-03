Finał pod znakiem kwarantanny

Trudno oceniać, czy w opowieściach o zakończonej przed terminem zimie ze skokami częściej będą wspominane zwycięstwa Dawida Kubackiego w Turnieju Czterech Skoczni i Kamila Stocha w skróconym turnieju Raw Air, czy może efektowny powrót Polaków samolotem prezydenckim z Trondheim do Krakowa i przymusowa domowa kwarantanna całej ekipy.

To nie była zima, której scenariusz dało się przewidzieć, nie tylko ze względu na czas zarazy. Większość konkursów polegała na walce organizatorów i sportowców z naturą, czynnik losowy miał znaczenie, choć jeśli spojrzeć na ostateczne wyniki, to nikt nie powinien zaprzeczyć, że wygrali najlepsi.

Stefan Kraft – bo od początku do końca sezonu nie miał żadnego kryzysu formy: pięć zwycięstw, osiem drugich miejsc, dwa trzecie, najgorsze miejsce – 21. na inaugurację w Wiśle. Rozmiar skoczni nieważny, wielka i mała Kryształowa Kula poszły (lub raczej zostaną wysłane do Salzburga) w godne ręce.

Gdyby nie to, że Żyła ma już 33 lata, Stoch zaraz tyle ukończy, a Dawid Kubacki w Trondheim obchodził 30. urodziny, nikt by się za bardzo nie martwił lukami w rezerwach, lecz skoro mistrz Kamil dość mgliście mówi o przyszłości, to trener Doleżal i jego team muszą skuteczniej szukać następców.