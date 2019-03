Skoki w Trondheim: Powrót Kobayshiego, pożegnanie Stjernena

Ryoyu Kobayashi wygrał 12. konkurs PŚ, Andreas Stjernen po drugim miejscu z uśmiechem skończył karierę, trzeci Stefan Kraft pozostał liderem Raw Air. Polacy równo – czterech w drugiej dziesiątce

Na skoczni Granasen tym razem wygrał sport, choć polscy skoczkowie wielkiego udziału w głównych atrakcjach nie mieli. Zwycięstwo Ryoyu Kobayashiego, już dwunaste tej zimy, tylko podkreśliło, jak mocny jest zdobywca wielkiej Kryształowej Kuli, najlepszy w obu seriach.

Norweska publicznośc kibicowała swojemu – Andreas Stjernen zapowiedział zakończenie kariery po konkursie w Trondheim, nie chce już jechać na loty do Vikersund. Wyszło ładnie – drugie miejsce na podium, dwa piękne skoki po 137 m, na końcu brawa i szpaler z nart kolegów przy zeskoku.

Efektowny sukces Kobayashiego oznaczał także, że walka o główną premię Raw Air 2019 – 60 tys. euro, jest daleka od rozstrzygnięcia. Stefan Kraft uratował wprawdzie prowadzenie w turnieju, głównie dzięki dobrej próbie w drugiej serii i awansie z 7. na trzecie miejsce, ale przewagę nad Japończykiem ma niewielką: 9,5 pkt. Nad byłym liderem Robertem Johanssonem też niedużą: 15,2 pkt., choć Norweg był w czwartek dopiero dziesiąty.

O Polakach tym razem wiele dobrego powiedzieć się nie dało, może są już trochę zmęczeni. Dawid Kubacki omal nie stracił miejsca w finałowej serii, po pierwszej próbie był zaledwie 28. Dawno nie było takiej sytuacji, że najlepszym z szóstki był Piotr Żyła, ale po pierwszej serii oznaczało to tylko 13. pozycję, kilka miejsc przed Kamilem Stochem i Jakubem Wolnym. Stefan Hula i Paweł Wąsek zgodnie odpadli z rywalizacji.

Druga seria przyniosła znaczną poprawę Kubackiego, 134,5 m w dobrym stylu oznaczało awans o dziesięć miejsc. Stoch pozostał 17. (i stracił drugie miejsce w klasyfikacji PŚ na rzecz Krafta). Wolny poprawił się o pięć pozycji, Żyła o dwie, cała czwórka wylądowała więc zgodnie w drugiej dziesiątce konkursu.

W Trondheim zakończył się także pierwszy turniej Raw Air pań. Wygrała mistrzyni świata z Seefeld Norweżka Maren Lundby, zdecydowanie wyprzedziła Niemki Katharinę Althaus i Juliane Seyfarth. Polki na miarę możliwości: Kamila Karpiel była 30., Kinga Rajda 36. na 46 uczestniczek.

Przez sześć turniejowych dni zdobyły na trzech skoczniach kilka punktów do klasyfikacji PŚ, no i pani Kamila ustanowiła w Lillehammer rekord Polski długości skoku kobiecego – 121 m. Adam Małysz potwierdził, że Polski Związek Narciarski myśli o wzmocnieniu sztabu trenerskiego pań, rozmowy są prowadzone m. in. z byłym trenerem męskiej kadry A Łukaszem Kruczkiem.

Skoczkom zostały trzy dni lotów (i pięć punktowanych serii) na skoczni mamuciej w Vikersund. To także ciąg dalszy rywalizacji o małą Kryształową Kulę, czyli Puchar Świata za loty. W piątek o 17.30 zaplanowano kwalifikacje/prolog; w sobotę od 17.00 konkurs drużynowy, w niedzielę, także o 17.00 – finałowy konkurs indywidualny.

> Konkurs PŚ w Trondheim: 1. R. Kobayashi (Japonia) 298,4 pkt. (141 i 141,5 m); 2. A. Stjernen (Norwegia) 288,0 (137 i 137); 3. S. Kraft (Austria) 280,5 (136,5 i 135); 4. T. Zajc (Słowenia) 277,1 (136 i 132,5); 5. J. A. Forfang (Norwegia) 275,6 (134 i 132,5); 6. J. Klimow (Rosja) 273,8 (135,5 i 131,5); 7. R. Freitag 273,4 (132 i 132,5); 8. K. Geiger 272,8 (134,5 i 131,5); 9. M. Eisenbichler (wszyscy Niemcy) 272,7 (135 i 132); 10. R. Johansson (Norwegia) 270,6 (135 i 132); 11. P. Żyła 268,8 (133,5 i 132,5);...13. J. Wolny 263,5 (126,5 i 133,5); 17. K. Stoch 256,8 (132 i 130,5); 18. D. Kubacki 256,5 (126,5 i 134,5); 46. S. Hula 105,0 (116,5); 50. P. Wąsek (wszyscy Polska) 101,4 (114);

> Klasyfikacja Raw Air (po 10 skokach): 1. Kraft 1356,4 pkt.; 2. R. Kobayashi 1346,9; 3. Johansson 1341,2; 4. Forfang 1259,6; 5. Eisenbichler 1243,8; 6. Stoch 1223,6; 7. J. Kobayashi 1215,7; 8. P. Aschenwald (Austria) 1214,2; 9. Kubacki 1213,9; 10. Klimow 1211,8;...14. Wolny 1179,3; 24. Żyła 1047,8; 32. Hula 746,1; 49. Wąsek 459,0.

> Klasyfikacja PŚ: 1. R. Kobayashi 1825 pkt.; 2. Kraft 1257; 3. Stoch 1229; 4. Żyła 992; 5. Johansson 913; 6. Kubacki 886; 7. Forfang 792; 8. Eisenbichler i Zajc po 732; 10. Geiger 691;...24. Wolny 234; 38. Hula 69.

> Puchar Narodów: 1. Polska 5039 pkt.; 2. Niemcy 4569; 3. Japonia 3995; 4. Austria 3844; 5. Norwegia 3452.