Skoki narciarskie: Powrót latającego wąsa

Robert Johansson zdecydowanie prowadzi w turnieju Raw Air. Ryoyu Kobayashi po cichu zdobył Puchar Świata. Polacy w Oslo tylko w tle.

Otwarcie turnieju Raw Air 2019 na wzgórzu Holmenkollen miało w zasadzie tylko jednego bohatera. Ku radości króla Norwegii był nim Robert Johansson, który najpierw wygrał kwalifikacje, potem, bijąc rekord skoczni (144 m), dał reprezentacji sukces w sobotnim konkursie drużynowym, wreszcie w niedzielę zwyciężył indywidualnie i zbudował znaczną przewagę w klasyfikacji turniejowej.

Próbują walczyć z Norwegiem Stefan Kraft (drugi w niedzielę), Marcus Eisenbichler i Ryoyu Kobayashi, ale na razie ich wysiłek niknie w cieniu wyczynów wąsatego skoczka. Japończyk, choć w niedzielę był piąty (za Johanssonem, Kraftem, Peterem Prevcem i Phillipem Aschenwaldem), to punktów PŚ mu wystarczyło, by zdobył pewność, że za dwa tygodnie w Planicy odbierze wielką Kryształową Kulę.

Kamil Stoch – najlepszy z Polaków – był 13. Rachunki się zgodziły: na pięć konkursów indywidualnych przed wielkim finałem PŚ traci do Kobayashiego 500 punktów. Tej różnicy nie odrobi, nawet gdyby Ryoyu opuścił wszystkie zawody (przy równiej liczbie punktów decyduje liczba zwycięstw – Japończyk ma ich 11).

Tradycja dobrego skakania Polaków w Olso/Holmenkollen nie wróciła, choć sukcesy Johanssona mogły przypomnieć kibicom, że kiedyś wygrywał tam bardzo często inny człowiek z wąsem – Adam Małysz.

Tym razem żaden z szóstki Polaków nie pokazał wybitnej formy. Po skokach drużynowych na krótko w pierwszej dziesiątce Raw Air pojawił się Dawid Kubacki, ale co wtedy zyskał, stracił w niedzielę. Jeśli kogoś trochę chwalić, to tylko Jakuba Wolnego, który nie jest już tym czwartym do drużyny – bywa teraz trzecim lub drugim.

Dwa kolejne dni Raw Air 2019 zaplanowano w Lillehammer. Zgodnie z intensywnym programem już w poniedziałek o 17.30 zaczną się kwalifikacje mężczyzn, konkurs we wtorek o 17.

W sobotę do panów dołączyły panie, po kwalifikacjach i konkursie w Oslo w pierwszej kobiecej edycji Raw Air prowadzi Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz, o 0,1 pkt przed mistrzynią świata Norweżką Maren Lundby. Polki: Kamila Karpiel 37., Kinga Rajda 44. na 46 uczestniczek. Ciąg dalszy wspólnego turnieju w Lillehammer i Trondheim, na skoczni mamuciej w Vikersund w weekend skakać będą tylko mężczyźni.

Wyniki

-Konkurs drużynowy w Oslo 1. Norwegia 469,8 pkt.; 2. Japonia 456,8; 3. Austria 454,4; 4. Polska 440,9; 5. Niemcy 437,9.

-Konkurs indywidualny w Oslo 1. R. Johansson (Norwegia) 262,0 (127 i 129,5); 2. S. Kraft (Austria) 258,3 (134 i 126); 3. P. Prevc (Słowenia) 252,8 (125,5 i 129); 4. P. Aschenwald (Austria) 250,2 (127 i 130,5); 5. R. Kobayashi (Japonia) 250,1 (127 i 126);... 13. K. Stoch 232,0 (125,5 i 117); 19. J. Wolny 228,9 (124 i 124); 24. D. Kubacki 215,5 (123 i 115); 26. P. Żyła 210,5 (124 i 113,5); 36. S. Hula 93,1 (112); 42. P. Wąsek (wszyscy Polska) 79,4 (106,5).

-Klasyfikacja Raw Air

1. Johansson 547,0 pkt; 2. Kobayashi 518,9; 3. Kraft 516,5; 4. M. Eisenbichler (Niemcy) 498,1; 5. Aschenwald 482,5;... 11. Stoch 463,8; 14. Kubacki 462,2; 15. Wolny 460,6; 22. Żyła 437,7.

-Klasyfikacja PŚ

1. Kobayashi 1665 pkt; 2. Stoch 1165; 3. Kratt 1097; 4. Żyła 968; 5. Kubacki 841;... 24. Wolny 204.

-Puchar Narodów

1. Polska 4869 pkt; 2. Niemcy 4409; 3. Japonia 3753; 4. Austria 3591; 5. Norwegia 3137.

-Raw Air 2019

Lillehammer (HS140): 11 marca, 17.30 – kwalifikacje; 12 marca, 17.00 – konkurs indywidualny

Trondheim (HS140): 13 marca, 17.40 – kwalifikacje; 14 marca, 17.00 – konkurs indywidualny

Vikersund (HS240): 15 marca, 17.30 – kwalifikacje; 16 marca, 17.00 – konkurs drużynowy; 17 marca, 17.00 – konkurs indywidualny

Transmisje kwalifikacji w Eurosporcie 1, konkursy pokaże TVP 1, TVP Sport i Eurosport 1.