Raw Air: Polska za podium konkursu drużynowego

Drugi dzień Raw Air to dużo wiatru w Oslo, jedna seria konkursu drużynowego, wygrana Norwegii przed Japonią i Austrią, rekord skoczni Roberta Johanssona oraz wpadka Kamila Stocha, która zepchnęła Polskę na czwarte miejsce

Skoro sędziowie przerwali rywalizację po pierwszej serii, to lider klasyfikacji Raw Air Robert „Latający wąs" Johansson skoczywszy przy korzystnym podmuchu aż 144 m, zdecydowanie powiększył przewagę w turnieju. Wyprzedza Ryoyu Kobayashiego o 16,2 pkt. i Markusa Eisenbichlera o 24,7 pkt.

Roszady w tej klasyfikacji były znaczne: wicelider Kamil Stoch zepsuł próbę (tylko 112 m) i spadł na 11. pozycję i traci do lidera już ponad 50 punktów, ale poprawili się Dawid Kubacki – awansował z 19. na piąte miejsce oraz Piotr Żyła z 23. na 18. Jakub Wolny stracił trzy pozycje i jest 12.

Konkurs oglądało się z trudem, nawet wtedy, gdy Polacy skakali nieźle. Emocje tworzył wiatr, czyli po trosze przypadek. Zamiast święta skoków drużynowych (okazją był jubileusz – setny taki konkurs w Pucharze Świata), trzeba było niepokoić się o zdrowie skoczków, bo upadki też się zdarzały.

Wystartowało 10 drużyn. Polacy zaczęli dobrze, Żyła miał drugi wynik w grupie za Niemcem Karlem Geigerem. Wolny, zważywszy okoliczności – długie czekanie na skok i pięć wejść na belkę – też spisał się dobrze, choć drużyna po jego próbie spadła na czwarte miejsce.

W trzeciej serii bogowie wiatrów na wzgórzu Holemnkollen postanowili rozegrać swoje zawody – Mariusa Lindvika ponieśli na 135,5 m i tam mocno przygnietli do zeskoku. Upadek. Za chwilę to samo przeżył Stephan Leyhe, tylko upadek miał groźniejszy, bo głową w przód. Na szczęście wielkich obrażeń lekarze nie stwierdzili. Za to Kubacki skoczył znakomicie – 133 m, świetne lądowanie i wysoka nota (potem okazało się, że czwarta w całym konkursie) i Polska objęła prowadzenie.

Choć muzyka grała i widzowie dobrze się bawili, to przypuszczenie, że konkurs zostanie przerwany, wisiało w powietrzu. Każdy skok był wyszarpywany naturze, seria się dłużyła, w końcu na rozbiegu pojawił się Johansson. Wykorzystał znakomicie chwilową przychylność podmuchów, 144 m z lądowaniem bez telemarku, ale i tak ten wynik oznaczał zaliczony rekord skoczni (poprzedni – 141 m, osiem lat temu ustanowił Austriak Andreas Kofler) i wzmocnienie prowadzenia w Raw Air. Za parę chwil, oznaczał także zwycięstwo drużyny Norwegii.

Rywale się starali (Ryoyu Kobayashi – 138,5 m; Marcus Eisenbichler – 135), ale okazji na rewanż w drugiej serii nie dostali. Po kończącym połowę konkursu nieudanym skoku Kamila Stocha sędziowie poszli się naradzać, decyzja wydawała się oczywista. Koniec zawodów.

– Ja zawaliłem. Za wcześnie się odbiłem, wszystko mi uciekło spod nart, przykro, że kolejny raz to się mi przytrafia, i to w drużynie. Nie zwalam niczego na wiatr, to moja wina – przyznał lider polskiej reprezentacji. Mała pociecha, że w klasyfikacji Pucharu Narodów Polska powiększyła przewagę nad Niemcami, bo rywale też mieli jedną wpadkę.

Ciąg dalszy w niedzielę. Trudno przewidzieć jak potoczy się rywalizacja, ale plan jest taki: panie skaczą w pierwszym konkursie indywidualnym od 10. rano (przez kwalifikacje przebiła się Kamila Karpiel). Panowie mają zacząć pierwszą serię konkursu indywidualnego o 14.30. Na razie wiadomo na pewno, że męski Raw Air 2019 został skrócony z 16 do 15 skoków.

> Raw Air 2019 – konkurs drużynowy w Oslo: 1. Norwegia 469,8 pkt. (J. A. Forfang 123 m; R. Pedersen 130,5 m; M. Lindvik 135,5 m; R. Johansson 144 m); 2. Japonia 456,8 (Y. Sato 121,5; N. Kasai 126,5; J. Kobayashi 123; R. Kobayashi 138,5); 3. Austria 454,4 (M. Hayboeck 121,5; M. Fettner 125,5; P. Aschenwald 126,5; S. Kraft 127,5); 4. Polska 440,9 (P. Żyła 122,5; J. Wolny 125; D. Kubacki 133; K. Stoch 112); 5. Niemcy 437,9 (K. Geiger 130; C. Schmid 119,5; S. Leyhe 132; M. Eisenbichler 135); 6. Słowenia 419,4 (A. Lanisek 129,5; P. Prevc 127; D. Prevc 109,5; T. Zajc 120,5); 7. Czechy 391,5; 8. Szwajcaria 365,5; 9. Rosja 353,2; 10. Finlandia 306,0.

> Klasyfikacja Raw Air (po 2. skokach): 1. Johansson 285,0 pkt.; 2. R. Kobayashi 268,8; 3. Eisenbichler 260,3; 4. Kraft 258,2; 5. Kubacki 246,7; 6. Zajc 243,2; 7. K. Peier (Szwajcaria) 239,4; 8. Hayboeck 234,8; 9. Geiger 233,9; 10. Aschenwald 232,3; 11. Stoch 231,8; 12. Wolny 231,7;...18. Żyła 227,2.

> Puchar Narodów: 1. Polska 4825 pkt.; 2. Niemcy 4359; 3. Japonia 3649; 4. Austria 3427; 5. Norwegia 2993; 6. Słowenia 2370; 7. Szwajcaria 1105; 8. Czechy 990; 9. Rosja 620; 10. Finlandia 306.