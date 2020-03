Raw Air: Mgła, deszcz, wiatr i bajoro

Skoki w Oslo udały się średnio, bo na żadnym z konkursów nie było publiczności. Ale poza tym kwalifikacje (jednocześnie piątkowy prolog turnieju Raw Air) i sobotni konkurs drużynowy odbyły się wedle planu. Niedzielny konkurs indywidualny na Holmenkollen, który miał zacząć się o 14.30, najpierw jury przełożyło na 16.30 i skróciło do jednej serii, potem przesuwało start co kwadrans jeszcze dwa razy, by w końcu odwołać rywalizację z powodu nadmiernego wiatru, mgły, deszczu oraz bajora, jakie powstało na środku zeskoku i nijak nie dało się go zasypać sztucznym śniegiem.

