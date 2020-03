Raw Air 2020: Prolog dla Schmida, Żyła piąty

Więcej na zmianie pogody stracili jednak najlepsi Polacy – Kamil Stoch jakoś jeszcze sobie poradził, skoczył 120 m i miał 27. wynik, Dawid Kubacki skaczący w fatalnych warunkach ledwie przeskoczył linię oznaczającą awans do niedzielnego konkursu indywidualnego, był 42.

Pogoda sprzyjała bardziej skoczkom z drugiego szeregu – potrafili to dobrze wykorzystać Constantin Schmid, Michael Hayboeck i Ziga Jelar, także Piotr Żyła, który zajął piąte miejsce oraz Maciej Kot, który po powrocie do PŚ zajął w kwalifikacjach 14. pozycję i został chyba największym wygranym wśród Polaków, bo kosztem Jakuba Wolnego zdobył także miejsce w czwórce na konkurs drużynowy (pozostali to stara gwardia: Żyła, Stoch i Kubacki).