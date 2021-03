Mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Therese Johaug i długo nikt

Bieg kobiet krokiem łyżwowym na dystansie 10 km był we wtorek jedyną rywalizacją o medale. W miłym słońcu, jakie świeciło nad regionem Allgäu, od startu do mety prowadziła Johaug, równie niewiele emocji dała walka o pozostałe medale – zdobyły je, tak jak w biegu łączonym, te same Szwedki: srebrny Frida Karlsson, brązowy Ebba Andersson. Tylko przez chwilę na początku biegu blisko nich była Amerykanka Jessica Diggins, ale w drugiej części trasy i ona oddała pole.

