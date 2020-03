Skoki w Lahti. Bladoczerwona liczba 1000

Na jubileuszowy konkurs w mieście od lat kojarzonym z fińskim zapałem do sportów narciarskich przyszła garstka widzów, wśród których najbardziej aktywni byli Polacy. Jedynym wyraźnym znakiem, że konkurs jest szczególny, była mała bladoczerwona liczba 1000 wymalowana na środku zeskoku.

Z powodu silnych opadów śniegu i w trosce o jakość torów najazdowych organizatorzy nie rozegrali w niedzielę kwalifikacji, dopuścili do konkursu wszystkich zgłoszonych 59 skoczków. Wielkiego znaczenia to nie miało, dla słabszych, wśród których byli Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek, oznaczało tylko, że startowali w konkursie głównym, choć przesadnie na to nie zasłużyli.