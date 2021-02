Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Katiuszy nie będzie

Reprezentacja Polski:

Biegi: kobiety: Izabela Marcisz, Monika Skinder, Karolina Kaleta, Weronika Kaleta, Karolina Kukuczka.

mężczyźni: Maciej Staręga, Dominik Bury, Kamil Bury, Kacper Antolec, Mateusz Haratyk.

Kombinacja norweska: Szczepan Kupczak, Andrzej Szczechowicz.

Program MŚ w narciarstwie klasycznym (bez skoków):

24 lutego (środa):

12:30 - kwalifikacje kobiet bieg na 5 km F

14:30 - kwalifikacje mężczyzn bieg na 10 km F

25 lutego (czwartek):

12:15 - kwalifikacje mężczyzn sprint C

12:45 - kwalifikacje kobiet sprint C

15:15 - finały sprintu kobiet i mężczyzn C

26 lutego (piątek):

10:15 - skoki do KN na HS-106

16:00 - bieg do KN na 10 km

27 lutego (sobota):

10:00 - skoki kobiet do KN na HS-106

11:45 - bieg łączony kobiet 2x7,5 km

13:30 - bieg łączony mężczyzn 2x15 km

15:30 - bieg kobiet do KN na 5 km

28 lutego (niedziela)

10:00 - skoki do KN na HS-106 (team)

11:00 - półfinały sprintu druż. kobiet i mężczyzn

13:00 - finały sprintu druż. kobiet i mężczyzn

15:00 - bieg do KN 4x5 km (team)

2 marca (wtorek):

13:15 - bieg kobiet na 10 km F

3 marca (środa):

13:15 - bieg mężczyzn na 15 km F

4 marca (czwartek):

11:00 - skoki do KN na HS-137

13:15 - bieg sztafetowy kobiet 4x5 km

15:15 - bieg do KN na 10 km

5 marca (piątek):

13:15 - bieg sztafetowy mężczyzn 4x10 km

6 marca (sobota):

10:00 - skoki do KN na HS-137 (team sprint)

12:30 - bieg kobiet na 30 km C

15:00 - bieg do KN 2x7,5 km (team sprint)

7 marca (niedziela):

13:00 - bieg mężczyzn na 30 km C