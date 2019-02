MŚ w Seefeld: Kwalifikacje wskazują na Niemców

Polska czwórka bez problemów przeszła kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego mistrzostw świata. Najlepszy w piątek na Bergisel był Markus Eisenbichler, Kamil Stoch jedenasty.

Jeśli prawdą jest, że trener Stefan Horngacher kazał się oszczędzać polskim skoczkom w piątek, to zadanie wykonali bardzo dobrze: skakali w kwalifikacjach oszczędnie, w sam raz, by się bez stresu zakwalifikować i nie tracić energii.

Poniżej dalsza część artykułu

Miejsca to potwierdzają: Stoch – 11., Dawid Kubacki – 24, Piotr Żyła – 33., Jakub Wolny – 35., już zdrowy, ale jeszcze nieco słaby, jak mówił do kamer. Pozostali wspominali, że to wciąż tylko rodzaj treningu, zalecali kibicom spokój i czekanie z większymi emocjami do sobotniego popołudnia.

Gdyby szukać zdobywców medali tylko na podstawie rezultatów kwalifikacji, to należałoby wskazać Niemców: pierwszy Eisenbichler, drugi Karl Geiger. Potwierdził dobrą formę Szwajcar Killian Peier – był trzeci. Poza nimi też bez niespodzianek: trzech Austriaków i dwóch Japończyków w pierwszej dziesiątce (lider PŚ Ryoyu Kobayashi na 4. pozycji), do tego Rosjanin Jewgienij Klimow, Norweg Andreas Stjernen.

Kwalifikacje pokazały także, jak trenerzy najsilniejszych ekip oceniają obecną siłę swych skoczków w Seefeld/Innsbrucku. Polacy wiadomo, skakali bez Stefana Huli, Norwegowie bez zdolnego juniora Thomasa Aasena Markenga, Japończycy zostawili w rezerwie Naoki Nakamurę, Słoweńcy Anze Semenica i Jerneja Damjana, Austriacy Jana Hörla, Niemcy zaś Stephana Leyhe.

Z 61 uczestników kwalifikacji odpadła jedenastka, która raczej powinna odpaść: trzech Kazachów, dwóch Estończyków, jeden Węgier, Ukrainiec, Rosjanin, Fin, Kanadyjczyk oraz Amerykanin – w tym przypadku padło na urodzonego w USA potomka rodu Gąsieniców, Patricka.

Pierwszy mistrzowski konkurs skoków zacznie się na Bergisel w sobotę w porze kwalifikacji, czyli o 14.30. Transmisje: Eurosport 1, TVP 1 i TVP Sport. Tytułu z Lahti broni Austriak Stefan Kraft.

> MŚ w Seefeld – kwalifikacje mężczyzn na dużej skoczni: 1. M. Eisenbichler 143,2 pkt. (128,5 m); 2. K. Geiger (obaj Niemcy) 141,1 (131); 3. K. Peier (Szwajcaria) 137,5 (127,5); 4. R. Kobayashi (Japonia) 136,5 (126); 5. M. Hayböck 130,2 (125); 6. P. Aschenwald (obaj Austria) 128,9 (127); 7. A. Stjernen (Norwegia) 128,3 (122,5); 8. D. Ito (Japonia) 125,2 (126); 9. J. Klimow (Rosja) 124,3 (122,5); 10. S. Kraft (Austria) 124,1 (118,5); 11. K. Stoch 124,0 (120);...24. D. Kubacki 115,7 (114,5); 33. P. Żyła 106,0 (110,5); 35. J. Wolny (wszyscy Polska) 104,3 (111,5).

