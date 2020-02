Skoki w Rasnovie: Historię napisał Karl Geiger

Trener kadry Niemiec Stefan Horngacher cieszył się podwójnie, bo drugi był Stephan Leyhe, dopiero trzeci austriacki lider PŚ Stefam Kraft. Polacy mocni: Kamil Stoch szósty, Dawid Kubacki ósmy, Piotr Żyła dziewiąty, ale trochę brakowało im do pełnej satysfakcji.

Drugi był coraz bardziej śmiały Leyhe, potem Stefan Kraft, Peter Prevc i Dawid Kubacki, któremu w Rasnovie zaczęło dokuczać przeziębienie, ale przykrych skutków choroby na skoczni w zasadzie widać nie było. Kamil Stoch zajmował ósme miejsce, choć skakał tak daleko jak inni, czyli 98 m, lecz znów przydarzyło mu się małe zachwianie przy lądowaniu – to niosący pewne ryzyko efekt starań o elegancję wykończenia skoku, czyli bliskie prowadzenie desek.

Pozostała polska czwórka spisała się wedle znanej hierarchii – Piotr Żyła nieźle – był 11., Jakub Wolny – 19., Aleksander Zniszczoł z awansem do serii finałowej, choć na końcu stawki, Klemens Murańka bez awansu, choć niezbyt daleko od granicy szczęścia. Różnice między najlepszymi duże nie były, Geigera od dziesiątego Piusa Pasche dzieliło raptem 11,5 punktu.

Skoro jednak pogorszenie wyników tych, którzy skakali w śnieżycy były tak znaczące (nikt, oprócz Polaka, nie przekroczył 80 m), jury postanowiło powtórzyć początek serii (przed próbami pierwszej dziesiątki), więc Zniszczoł skoczył raz jeszcze i, trzeba oddać – zrobił to dobrze. Nawet zyskał kilka punktów. W efekcie był 24., dopisano mu kolejne siedem punktów do klasyfikacji PŚ (razem ma 11 i zajmuje 55. miejsce).

Pierwszy skok na miarę miejsca wśród najlepszych oddał Piotr Żyła, pozostali Polacy utrzymali poziom. Może tylko trochę szkoda, że Dawid Kubacki nie odrobił więcej do nieobecnego w Rasnovie Ryoyu Kobayashiego i nie wrócił na trzecie miejsce w Pucharze Świata. Do Japończyka traci już tylko 28 punktów. Plan na drugi konkurs jest więc prosty – co najmniej 9. pozycja, za którą jest 29 punktów.