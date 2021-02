Skoki w Rasnovie. W mikstach górą Norwegia

Wygrana Norwegii w mocnym składzie nie była niespodzianką. Halvor Egner Granerud oraz Daniel Andre Tande plus Maren Lundby i Silje Opseth walczyli przede wszystkim z ekipą Słowenii, o trzecie miejsce rywalizowały Austria i Japonia – te kraje wystawiły niezłe drużyny, choć nie można powiedzieć, że na pewno najlepsze. Emocje trwały jednak do ostatniej serii, rywalizacja sprowadziła się nawet do finałowego pojedynku Graneruda z Zigą Jelarem (przed nim był norwesko-słoweński remis), ale wynik był raczej przesądzony, zgodnie z przewidywaniami lider PŚ pokonał słoweńskiego rywala zdecydowanie.

Zawody na Trambulinie Valea Cărbunării liczyły się do klasyfikacji Pucharu Narodów pań i panów, oznaczało to, że w klasyfikacji mężczyzn Norwegowie zdobyli 200 punktów (połowę zwykłej liczby), a Polacy za siódme miesjce 50 – te zyski nie zmieniły żadnej hierarchii.

Puchar Świata ma teraz długą przerwę, na razie aż do finału sezonu w Planicy, czyli do weekendu 26-28 marca. Jeśli rozmowy działaczy słoweńskich z Międzynarodową Federacją Narciarską zakończą się powodzeniem, to może do programu zostaną dołączone tydzień wcześniej dodatkowe konkursy lotów na Letalnicy (raczej upada pomysł skoków na dużej skoczni). Wiadomo na pewno, że tej zimy kolejnych skoków PŚ w Polsce nie będzie.