Alpejskie MŚ: Pinturault nie dojechał

Miał zwyciężyć właśnie on, lider PŚ – Alexis Pinturault, który jest także liderem w wyścigu po małą Kryształową Kulę w slalomie gigancie: na sześć startów tej zimy wygrał trzy, zawsze dojeżdżał do mety, nigdy niżej, niż na piątym miejscu. We wcześniejszych konkurencjach mistrzostw w Cortinie też spisywał się bardzo dobrze: trzeci w supergigancie, drugi w kombinacji, brązowa i srebrna śnieżynka już wisiała na jego szyi, złota bardzo pasowałaby do kompletu.

