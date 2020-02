PŚ w lotach: Zwycięski Piotr Żyła

– Było bosko, coś pięknego! Nie byłem pewien miejsca na podium, bo oba skoki jednak odrobinę popsułem. Zielona linia była bliziutko, więc mówiłem sobie, że przynajmniej trzeba ładnie wylądować, by nie tracić punktów. Takie są skoki, dwa razy skoczyłem dość śmiesznie i wygrałem. Czułem się jednak dziś świetnie, byłem fizycznie i mentalnie przygotowany w 110 procentach. Wszystko funkcjonowało zupełnie inaczej, niż w zeszłym tygodniu, gdy byłem nie do życia. Przyszły jednak loty, powiedziałem sobie: weź się do roboty. Wiem, że może być o wiele lepiej, sądzę, że najlepsze dopiero przede mną – mówił Piotr Żyła do reportera Eurosportu.