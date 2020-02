Powrót mamuta

Rekord mamuciej skoczni Kulm od czterech lat należy do Petera Prevca (244 m). Rekordzistą świata jest jednak Stefan Kraft (253,5 m) i to właśnie Austriak będzie głównym kandydatem do zwycięstwa przed własną publicznością. Kraft ma też świetną okazję, by powiększyć przewagę nad grupą pościgową w PŚ.

