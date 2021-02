Cortina czeka do superczwartku

Pierwszy alpejczyk miał ruszyć na trasę super-G na stoku Vertigine we wtorek o 10.30, ale wyścig został odwołany już kilkanaście godzin wcześniej, gdyż miękkiego śniegu było tam wciąż za dużo. organizatorom nie starczyło czasu i ludzi, by go usunąć.

Poniżej dalsza część artykułu