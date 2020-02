Czas na niemieckie Zakopane

Powodów było kilka, jednym z ważniejszych ten, że okolica jest ładna, dojazd względnie łatwy, niewysokie góry Rothaargebirge przyjemne do turystycznego odwiedzenia o każdej porze roku. Do tego przez ćwierć wieku skocznia wypiękniała i urosła do rozmiarów pozwalających na skoki powyżej 150 m (rozmiar obiektu to obecnie HS-147). Jako pierwszy w roku 2001 granicę tę przekroczył Adam Małysz (151,5 m) i potem wspominał, że czuł ten skok w trzewiach jeszcze przez dwa tygodnie.