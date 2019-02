Kamil Stoch znów wygrywa

Loty w Oberstdorfie dały zwycięstwa Timiemu Zajcowi, Ryoyu Kobayashiemu i wreszcie w niedzielę Kamilowi Stochowi. Polacy trzy razy na podium i rewelacyjnie jako drużyna.

Po trzech konkursach na skoczni mamuciej im. Heiniego Klopfera głównym kandydatem do zdobycia małej Kryształowej Kuli za loty został Kamil Stoch, który wyprzedza Markusa Eisenbichlera. Pozostali Polacy też świetni: Piotr Żyła – 3. (trzy razy zajął czwarte miejsce), Dawid Kubacki – 4. (drugi w piątek, trzeci w niedzielę) i Jakub Wolny (siódmy w niedzielę) – 12., to nagroda za dobre, długie loty całej czwórki.

Jeśli można mieć zastrzeżenia, to tylko do pogody, która niekiedy przeszkadzała skoczkom, wpływała na wyniki, także Polaków. W niedzielę trzeba było długo czekać, aż nad Oberstdorfem uspokoi się wiatr, gęsty śnieg na zeskoku też był niebezpieczny. Groźnie wyglądający upadek miał Czech Tomas Vancura.

Konkursy lotów były z polskiego punktu widzenia podobne, także dlatego, że we wszystkich kwalifikacjach zgodnie odpadali Stefan Hula i Paweł Wąsek. W ten sposób trener Stefan Horngacher jest bliżej rozstrzygnięcia, kogo powołać jako czwartego do konkursu drużynowego na mistrzostwa świata.

Trójka Stoch, Żyła i Kubacki nie ma konkurencji, na pozycję najlepszego z rezerw przesunął się Wolny, choć może trzeba poczekać na powrót do akcji Macieja Kota spokojnie trenującego ze Zbigniewem Klimowskim w Szczyrku. Zespołową moc Polaków widać w klasyfikacji Pucharu Narodów: przewaga nad Niemcami wzrosła po lotach do 414 punktów.

Zawody w Oberstdorfie przyniosły także pociechę kibicom japońskich skoków. Może Ryoyu Kobayashi jest już nieco zmęczony startami, ale potrafił dołożyć dziesiąte zwycięstwo tej zimy, niewiele stracił ze znacznej przewagi nad Kraftem i Stochem w klasyfikacji PŚ.

Tuż przed lotami w Oberstdorfie trener Werner Schuster oficjalnie poinformował o zakończeniu po sezonie dziesięcioletniej współpracy z kadrą Niemiec, zatem otworzyło się pole do przypuszczeń, że zastąpi go Stefan Horngacher. Trener Polaków nie potwierdził i nie zaprzeczył, przede wszystkim wykazał profesjonalne podejście do bieżących obowiązków w Polsce i podał termin decyzji – po mistrzostwach świata, na początku marca.

Puchar Świata na kolejny weekend przenosi się do Lahti. W programie są dwa konkursy na dużej skoczni Salpausselkä – w sobotę 9 lutego drużynowy (16.30), w niedzielę indywidualny (16.15). Będzie okazja, by sprawdzić, czy latająca czwórka, która wyłoniła się w Oberstdorfie, to naprawdę jest skład na mistrzowski konkurs w Seefeld.

1. R. Kobayashi (Japonia) 1380 pkt; 2. K. Stoch (Polska) 929; 3. S. Kraft (Austria) 917; 4. P. Żyła 827; 5. D. Kubacki (obaj Polska) 741; 6. R. Johansson (Norwegia) 617; 7. S. Leyhe (Niemcy) 604; 8. T. Zajc (Słowenia) 601; 9. J. A. Forfang (Norwegia) 582; 10. M. Eisenbichler (Niemcy) 581; .... 24. J. Wolny (Polska) 159.

1. Stoch 185 pkt; 2. Eisenbichler 166; 3. Żyła 150; 4. Zajc i Kubacki po 149; 6. Kobayashi 147; 7. Kraft 138; 8. Forfang 100; 9. J. Klimow (Rosja) 90; 10. D. A. Tande (Norwegi) 89; ... 12. Wolny 61.

1. Polska 3437; 2. Niemcy 3023; 3. Japonia 2485; 4. Austria 2326; 5. Norwegia 2077 ?

