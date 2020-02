PŚ w skokach: Japońskie spełnienie Stefana Krafta

Oczywistym bohaterem weekendu został Kraft. W sobotę austriacki skoczek jeszcze przegrał z Yukiyą Sato, ale już zdołał zabrać pierwsze miejsce Geigerowi w klasyfikacji pucharowej, w niedzielę to prowadzenie wzmocnił, wygrywając drugi konkurs tej zimy, po siedmiu drugich miejscach od zwycięstwa na początku grudnia w Niżnym Tagile.

Na Okurayamie był jednym z nielicznych, którzy okiełznali podmuchy i robili swoje niezależnie od warunków na progu. Ciąg dalszy chyba też będzie udany dla Austriaka, gdyż nadchodzące konkursy na bardzo dużych skoczniach to również jego specjalność. Różnice między Kraftem i pozostałą trójką są jeszcze niewielkie, kolejne roszady powinny być solą nadchodzącej rywalizacji.

Pozostali Polacy, co stało się nieco wstydliwą normą, punktów nie zdobywają. Trudno więc chwalić Aleksandra Zniszczoła za 41. i 40. miejsce, Andrzeja Stękałę za 45., a Klemensa Murańkę za 46. pozycję i wpadkę regulaminową z kombinezonem.

Na dwa kolejne konkursy indywidualne Puchar Świata wraca do Europy – w najbliższy weekend rywalizację zobaczą kibice niemieccy w Willingen. Będzie to znów minicykl pod nazwą Willingen Five, bowiem tak jak w Titisee-Neustadt, uczestnicy staną przed szansą wywalczenia dodatkowych 25 tys. euro – ekstrapremię dostanie ten, kto zdobędzie najwięcej punktów w pięciu seriach: kwalifikacyjnej i czterech konkursowych.