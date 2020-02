PŚ w Sapporo: Wygrał Sato, seria Kubackiego trwa

– W Japonii niczego nie można się spodziewać. Idealnie z wiatrem nie trafiałem, ale też nie bardzo źle. Żeby coś znaczyć w konkursie, trzeba było w miarę przyzwoicie trafić z pogodą oba razy. To przykra sytuacja dla skoczka, gdy prowadzi, a potem nie może doskoczyć do zielonej kreski – powiedział do kamery Eurosportu Dawid Kubacki, którego piękna seria pobytów na podium PŚ wydłużyła się do dziesięciu (w sekwencji miejsc: 3-3-2-1-3-3-1-1-3-3)