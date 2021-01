Halvor Egner Granerud: mocny na każdą pogodę

Nie ma silnych na Norwega, zwyciężył tej zimy siódmy i ósmy raz, Kryształowa Kula jest coraz bliżej młodzieńca z Oslo. Polacy są najbliżej norweskiego lidera PŚ. W turnieju Willingen Six z racji fatalnej pogody skróconym do czterech serii premie wzięli jeszcze Daniel Andre Tande i Markus Eisenbichler.

Do kwalifikacji przed finałowym konkursem w niedzielę zgłosiło się 54 skoczków. Zawody rozpoczęto o czasie, ale optymizm, że uda się rozegrać płynnie niedzielną części minicyku Willingen Six zgasł już po 40 minutach. Wiatr hulał, niekiedy powyżej 7 m/s. Po 27 skokach, czyli w połowie, serię kwalifikacyjną odwołano, zapowiadając planowe rozpoczęcie konkursu z udziałem wszystkich zgłoszonych.

Z polskiego punktu widzenia to czekanie było jednak przyjemne. Przez 102 minuty pierwszej serii liderem był bowiem rekordzista skoczni Klemens Murańka. Uzyskał 134,5 m i to wystarczyło do prowadzenia aż do skoku Piotra Żyły – 137 m.