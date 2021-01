Ciche święto na niemieckim półmamucie

Polacy pojechali do Willingen w składzie: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Klemens Murańka (za Pawła Wąska). Trener Michal Doležal znów ograniczył rotację do jednego zawodnika. Indywidualne wyniki Stocha i kolegów nie były w Zakopanem i Lahti wybitne, sztab to zauważył i jeśli wierzyć szkoleniowcom, po korektach i konsultacji z dr. Haraldem Pernitschem powinna przyjść poprawa. Skoki na Mühlenkopfschanze to także od 2018 r. wkomponowany w zawody pucharowe miniturniej, kiedyś Willingen Five, tej zimy Willingen Six – od liczby serii zaliczanych do rywalizacji.