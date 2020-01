Spokój polskiego lidera

Pierwszy konkurs, gdy nie trzeba było myśleć o kierunkach i sile wiatru, był popisem Kubackiego. Dwa skoki za zieloną linię, dwa razy najwyższa nota, rywale niby byli blisko, ale odstawali. W osobnej klasyfikacji Titisee-Neustadt Five prowadził jednak Japończyk kilka punktów przed Polakiem, decydowała spora przewaga Ryoyu z serii kwalifikacyjnej, czyli prologu miniturnieju.

Prawie tak samo daleko jak Słoweniec poleciał Japończyk Yukiya Sato. Kiedy jednak przyszło do decydujących skoków pierwszej serii, żadna obniżona belka nie mogła powstrzymać Dawida Kubackiego – też poleciał 143 m, ale bez wiatru pod narty. Chwilę po nim Ryoyu Kobayashi skoczył jeszcze dalej – 147 m, rekord weekendu w Titisee-Neustadt, lecz z wichurą pod deskami.

Komputerowa korekta wyniku dała Japończykowi miejsce za Polakiem, nietrudno było policzyć: z 5,7 pkt przewagi lidera minicyklu Titisee-Neustadt Five zostało wtedy tylko 2,4 pkt. Pozostali dwaj poważni kandydaci do zdobycia dodatkowych 25 tys. euro – Stefan Kraft i Stephan Leyhe – skoczyli nieźle, ale nie tak, by liczyć się w ostatniej z pięciu serii.