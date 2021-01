Puchar Swiata w Zakopanem. Dawnego uroku zabrakło

Ludzie przyszli. Nie tak licznie jak kiedyś, ale stanęli grupkami pod skocznią za ogrodzeniami i autami policji, potrąbili, pokrzyczeli, niekiedy nie przejmując się obostrzeniami sanitarnymi i zbierając mandaty. W telewizji konkursy nie miały dawnego uroku, biało-czerwone flagi z nazwami lokalnych ojczyzn wetknięte na miejscu widzów to nie to samo. Wsparcie wodzirejów przy mikrofonach to też był produkt strawny, ale tylko trochę podobny do oryginału.