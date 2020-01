Skoki w Titisee-Neustadt: Ryoyu wersja poprawiona

Takie minicykle to względnie nowy pomysł, ale kilka już było (Willingen Five, Planica Seven), wzmogły zainteresowanie kibiców i zapewne pojawią się kolejne podobne imprezy. Na najlepszego skoczka w Titisee-Neustadt Five czeka nagroda 25 tys. euro, łatwo zauważyć, że to więcej, niż dostał Dawid Kubacki po ostatnim Turnieju Czterech Skoczni (20 tys. franków szwajcarskich).