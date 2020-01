Skoki w Predazzo: Trójka na piątkę

Choć na Trampolino Giuseppe Dal Ben największe zyski osiągnęli Niemiec i Austriak, to Polacy też mieli powody do satysfakcji. Do dwóch miejsc na podium Kubackiego doszły dwa czwarte miejsca Kamila Stocha oraz świetne skoki Piotra Żyły, które dały mu siódmą i czwartą pozycję.

