Od piątku skoczkowie w Predazzo. Znikający śnieg w Dolomitach

Polakom, Dawidowi Kubackiemu w szczególności, to chyba nie przeszkodzi, choć jego dobre wspomnienia sprzed roku dotyczą konkursów na „Trampolino Dal Ben", o rozmiar większej.

Adam Małysz zdobywał tam tytuły mistrza świata na obu skoczniach w lutym 2003 roku (na normalnej ustanowił obowiązujący do dziś rekord: 107,5 m), w grudniu 2001 roku wygrał dwa konkursy PŚ. Kamil Stoch został na dużej „Trampolino Dal Ben" mistrzem świata w 2013 roku, polska drużyna wywalczyła wtedy brązowy medal, rok wcześniej też zwyciężył tam w konkursie pucharowym.

Program skoków w Predazzo to powrót do norm PŚ: w piątek (od godz. 18) kwalifikacje do sobotniego konkursu, który zacznie się o 16; niedzielny konkurs zaplanowano o 16.30. Transmisje w TVP 1 i Eurosporcie 1.