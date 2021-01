Biało-czerwone święto. Kamil Stoch wygrał

Widać, że trzej królowie polskich skoków ostatnich lat: Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, nadal potrafią rządzić, że każdy przypomniał się tej zimy na swój sposób. Kamil: jako wybitny solista i stylista, może czasem nieco kapryśny, ale potrafiący przygotować się jak nikt do najważniejszych startów; Dawid: teraz jako młody ojciec, który potrafi połączyć znakomite wyczynowe skoki z odpowiedzialnością za rodzinę, wreszcie Piotr: dyżurny rozweselacz ekipy, który za fasadą śmieszka kryje niepospolity talent do skoków.

Poza znaną siłą tej dojrzałej do sukcesów trójki odkryliśmy także mądrość trenerską Michala Doleżala, jego stawianie na drużynę (echa współpracy ze Stefanem Horngacherem są widoczne) i wydobycie umiejętności ze skoczków drugiego szeregu kadry, Andrzej Stękała to świetny przykład. Pełne niepokoju pytania, jak długo Czech pozostanie na stanowisku w Polsce, już padają.

Działacze DSV przedłużyli umowę telewizyjną z ZDF i ARD na transmisje z wszystkich zawodów Pucharu Świata do końca sezonu 2024/2025. Odnowili także niedawno kontrakt marketingowy z firmą Infront na obsługę Turnieju Czterech Skoczni do zimy 2025/2026.

Chociaż niemiecki skoczek nie wygrał Turnieju Czterech Skoczni od 2002 roku, to zainteresowanie transmisjami telewizyjnymi z „Wielkiego Szlema skoków narciarskich", jak niekiedy nazywa się z dumą turniej w Niemczech, z pewnymi wahaniami pozostaje niezmiennie wysokie. Gdy Karl Geiger wygrywał w Oberstdorfie, stacja ZDF miała średnio 5,43 mln widzów i było to ponad 25 proc. rynku.

Tego, że jest potrzebna, nikt nie neguje, bo dziś 20 tys. franków (ok. 18 500 euro) dla mistrza jako dodatek do statuetki Złotego Orła to wstydliwie mało, jeśli pamiętamy, że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) daje po 10 tys. franków za każde zwycięstwo pucharowe (konkursy turnieju to także zawody PŚ), a sponsor dokłada po 5000 euro każdemu zwycięzcy kwalifikacji. W Raw Air mistrz bierze 60 tys., wicemistrz 30 tys., trzeci na podium – 10 tys. euro. Z narciarstwem alpejskim skoczków porównywać nie trzeba, wystarczy wiedzieć, że najlepszy w zjeździe na Streifie w Kitzbuehel odbiera 100 tys. euro.