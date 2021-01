TCS: Ostatnie kwalifikacje dla Kamila Stocha

Kamil Stoch pięknie płynący w powietrzu do 138 metra zeskoku dużej skoczni im. Paula Ausserleitnera, a potem odbierający obok statuetki Złotego Orła czek na 5000 euro to były najważniejsze obrazy z kwalifikacji. Nawet 140,5 m jego największego rywala – Graneruda, nie wystarczyło do wygrania zawodów, bo Norweg skorzystał z większej pomocy wiatru, no i do stylu lotu oraz lądowania Polaka wciąż mu dość daleko.

