Kamil czy Dawid

Kamil Stoch, mistrz z 2017 i 2018 roku, ma spokój. Przeliczenie 20 punktów, jakie dzieli Polaka od trzeciego Halvora Egnera Graneruda, oznacza 11 metrów skoku do odrobienia przez Norwega w dwóch próbach. Mogą pomóc noty za styl, przeliczniki za wiatr i położenie belki startowej, ale zadanie najbliższego zagranicznego rywala Stocha wydaje się niezwykle trudne. Karl Geiger (24,7 pkt to odpowiednik prawie 14 m) jest w jeszcze gorszej sytuacji. W najlepszej, nie zapominajmy, zajmujący drugie miejsce ubiegłoroczny triumfator Dawid Kubacki.

Wieloletnie statystyki też dają nam powody do optymizmu – od dwóch dekad niemal zawsze mistrzem turnieju zostawał ten, który prowadził po trzech konkursach. Wyjątek jest jeden, i to dla nas szczególny – Kamil Stoch w 2017 roku przed ostatnim konkursem był drugi, za Danielem Andre Tande. Tracił 1,7 punktu, ale zrobił swoje w Bischofshofen.

Geiger, inaczej niż Granerud, od razu wziął winę na siebie. – To była gorzka pigułka do przełknięcia – rzekł dobę później. Trener Horngacher, który przed turniejem głośno mówił: – Uważajcie na Stocha! – teraz nie ma złudzeń i twierdzi, że Niemcom może pomóc tylko cud. Jego lider w cuda nie wierzy i nie chce już patrzeć na klasyfikację generalną, woli w dniu przerwy odciąć się od skoków, by, jak to określił, „system się przeładował".