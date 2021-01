Turniej Czterech Skoczni. Granerud pokazał moc także na Bergisel

Atrakcyjne są także inne zestawienia: Yukiya Sato – Ryoyu Kobayashi, Domen Prevc – Anže Lanišek, Pius Paschke – Robert Johansson, Jan Hoerl – Daniel Andre Tande, Severin Freund – Philipp Aschenwald albo Simon Ammann – Karl Geiger, choć niektóre wyniki tych pojedynków są łatwe do przewidzenia.

Po przenosinach do Austrii z turnieju ubyła krajowa grupa skoczków niemieckich, pojawiła się w zamian grupa austriacka, w niej m. in. dwukrotny zwycięzca TCS Gregor Schlierenzauer. Wielkiego wrażenia nie zostawił, ale do konkursu się zakwalifikował. Nie wystartował Norweg Marius Lindvik, zabieg stomatologiczny okazał się poważny, na powrót było za wcześnie. W sumie w sobotę na Bergisel pojawiło się 60 skoczków, po kwalifikacjach odpadła dziesiątka, w niej nikt z tych, którzy liczą się w turnieju i Pucharze Świata.